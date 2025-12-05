Челябинский шахматист выиграл финал «Гран-при России — 2025»

Ярослав Ремизов оставил позади себя семь гроссмейстеров

Триумфально выступил на финале «Гран-при России — 2025» по шахматам в Ханты-Мансийске челябинец Ярослав Ремизов. Этот турнир собрал 14 лучших блиц-шахматистов страны, в том числе со званием гроссмейстера. Однако наш земляк набрал наибольшее количество очков по итогам 13 туров и стал обладателем трофея, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

В течение всего года сильнейшие шахматисты страны зарабатывали баллы на этапах Кубка России. Лучшие из лучших имели право выступить в финальной стадии соревнований. Среди них оказался и челябинец Ярослав Ремизов. Воспитанник СШОР-9 не был фаворитом турнира, но показал хорошую и стабильную игру, набрав 9 очков в 13 турах — это лучший результат среди всех участников.

Любопытно, что в турнире выступили семь гроссмейстеров, но и они оказались позади челябинского мастера. Ярослав Ремизов потерпел лишь одно поражение, заняв итоговое первое место. Тренируется спортсмен под руководством Татьяны Шумякиной.

Отметим, что выступил в финале «Гран-при России» и еще один челябинский шахматист — гроссмейстер Игорь Лысый прошел турнирную дистанцию непобежденным. Он набрал 8 очков, финишировав в тройке сильнейших, однако по дополнительным показателям занял итоговое пятое место.