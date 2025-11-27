Челябинский шахматист Ярослав Ремизов завоевал серебро этапа Кубка России

И получил шанс выступить в финальном этапе соревнований

В Ханты-Мансийске завершился этап Кубка России по шахматам, по итогам которого серебряным призером соревнований стал челябинец Ярослав Ремизов. Воспитанник СШОР-9 таким образом завоевал право выступить в финальном этапе соревнований, в котором примут участие 16 сильнейших шахматистов страны, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

На Кубке губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (турнир стал и одним из этапов Кубка России) приняли участие 40 шахматистов, в том числе и 5 гроссмейстеров. По итогам восьми туров борьбы определилась тройка лидеров. Челябинец Ярослав Ремизов, занимавший третью позицию, на финише смог опередить опытного соперника Алексея Придорожного и завоевать серебро.

Благодаря этому выступлению Ярослав Ремизов получил возможность принять участие в финальном этапе турнира. В нем будут представлены 16 сильнейших шахматистов страны, набравших максимальное количество очков на этапах Кубка России.

Ярослав Ремизов занимается шахматами в челябинской СШОР‑9 под руководством Татьяны Шумякиной. Финал Кубка России состоится в начале декабря в Ханты-Мансийске.