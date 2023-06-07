Трасса Челябинского марафона — 2023 пройдет по проспекту Ленина

Легкоатлетические забеги состоятся 10 сентября на центральных улицах города

В 2023 году Челябинский марафон пройдет впервые по центральным улицам города. Редакции «Первого областного» стал известен маршрут трассы, большая часть которого пройдет по проспекту Ленина. В рамках празднования Дня города легкоатлетические забеги состоятся в Челябинске 10 сентября. Около пяти тысяч спортсменов и любителей бега выйдут на старт пяти дистанций — от 1 до 42 км, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В этот раз организация Челябинского марафона выйдет на совершенно новый качественный уровень: впервые легкоатлетические забеги пройдут по центральным улицам города. Само мероприятие стоит воспринимать не только как спортивное состязание, а большое культурное и праздничное событие в жизни Челябинска. Не случайно мероприятие проводится 10 сентября — в день рождения города.

«Во многих городах России марафоны проводятся по центральным улицам. Такие мероприятия становятся большим спортивным праздником не только для его участников, но и для жителей. Тысячи болельщиков выходят на улицы города, чтобы поддержать бегунов — своих родственников, друзей и коллег. Важно и то, что на такие мероприятия приезжают иногородние спортсмены. Поэтому такие состязания важны еще и с точки зрения туристической привлекательности города-организатора», — считает главный судья Челябинского марафона Станислав Реутов.

Организаторам Челябинского марафона — 2023 еще только предстоит разработать и утвердить культурно-развлекательную программу мероприятия. Но уже известно, что основные активности будут в стартово-финишной зоне, которая разместится на площади Революции. Для болельщиков организуют фуд-корт, фотозоны и различные активности не только в стартовом городке, но и на ключевых отрезках трассы. Прямую трансляцию забегов проведет медиахолдинг «Первый областной».

Соревнования пройдут не только на традиционных дистанциях 42,2 км (марафон) и 21,1 км (полумарафон), но и на более коротких — 5 и 10 км, а также состоится массовый забег на 1 километр. Слоты на участие уже доступны на сайте. На старт забегов могут выйти около 5 тысяч любителей бега. Главное условие — все желающие должны иметь на руках медицинскую справку, разрешающую участие в забегах. Она должна быть оформлена не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения соревнований.

Трасса Челябинского марафона охватывает центральные улицы города. Один круг — 21,1 км: старт от площади Революции, по проспекту Ленина до улицы Горького и обратно, затем до памятника Курчатову, поворот в лесопарковую зону, через мост до Университетской Набережной и обратно по тому же маршруту с финишем на площади Революции.

Каждый участник забегов получит стартовый пакет с фирменной продукцией Челябинского марафона, а на финише памятную медаль. Вот так выглядит сувенирная продукция прошлых лет. В этом году она, по словам организаторов, будет как минимум не хуже.

Информационным партнером мероприятия выступит медиахолдинг «Первый областной».

Возрастное ограничение: 6+

Коллаж — Алексей Луканенков (ИА «Первое областное»)