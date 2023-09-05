На старт Челябинского марафона впервые выйдет африканский спортсмен

На старт 42-километровой дистанции заявился студент из Судана Файяд Альфиг Эльхуди

В это воскресенье, 10 сентября, состоится главное культурно-спортивное событие в жизни южноуральской столицы — Челябинский марафон — 2023. В этом году в нем примут участие более 4000 любителей бега из разных уголков страны. На старт заявился и колоритный персонаж. Знакомьтесь, это Файяд Альфиг Эльхуди из Судана! Студент одного из челябинских вузов признался «Первому областному», что хорошо бегает, но никогда ранее марафонские дистанции не преодолевал. А еще рассказал трогательную лавстори, благодаря которой решился заявиться на старт Челябинского марафона.

Файяд Альфиг родился и вырос в Судане. Вместе с родителями долгое время жил в Саудовской Аравии и Катаре. Те в итоге переехали в Канаду, где сейчас и живут. А сам он отправился в Россию.

Говорит, что друзья порекомендовали. Заверили, что Челябинск — красивый и современный город. Поступил в ЮУрГУ, планирует после окончания вуза работать в сфере туризма. А о решении переехать на Южный Урал нисколько не жалеет. Говорит, что наш город не обманул его ожидания.

«Мне здесь нравится: хорошие люди, приветливые. В первое время было сложно: языковой барьер мешал. Но мне помогали друзья. А сейчас я уже хорошо понимаю по-русски, могу даже свободно на нем разговаривать», — говорит африканский студент.

В этом он не обманывает — во время нашей беседы Файяд понимал все мои вопросы. И его ответы я публикую практически без литературной обработки. Просто удивительно, как человек за полтора года так быстро может освоить сложный для иностранца язык.

Сейчас Альфиг Эльхуди в свободное от учебы время усиленно тренируется — наматывает километры по обкомовской дороге в городском бору. Он готовится к тому, чтобы покорить первый для себя марафон. Впрочем, у него нет и тени сомнения в том, что сделать это получится. А все потому, что у себя на родине занимался футболом.

«Мы на тренировках так много бегали, вы не представляете! Тренер считал, что мы должны быть выносливыми. Я готов к физическим нагрузкам. Но хочу на марафоне в Челябинске показать еще и хороший результат», — говорит Файяд.

Любопытно, что раньше Альфиг Эльхуди никогда легкой атлетикой не занимался. Но интерес к ней проявился совершенно случайно. Файяд гулял в городском бору, его окликнул один человек — имени его он не помнит. Тот показал фотокарточку известной спортсменки, чемпионки России в барьерном беге Эмилии Тангара. Она как раз приехала на соревнования в Челябинск.

«Этот человек мне рассказал, что она живет в Воронеже, а ее отец из Мали. Сказал: „Хочешь, и я сделаю тебя чемпионом?“ Я отказался, но решил посетить соревнования и посмотреть, как бегает Эмилия. Она выиграла чемпионат России и вдохновила меня. После финиша я подошел к ней, попросил сфотографироваться. И пообещал, что приеду на ее следующий старт в Екатеринбург», — признался Файяд.

Конечно же, он поехал в уральскую столицу. На трибунах стадиона яростно поддерживал спортсменку, которая снова выиграла золотую медаль в беге на 400 метров с барьерами. А по возвращении в Челябинск принял решение, что начнет усиленно тренироваться. Тогда-то у него и родилась идея заявиться на марафонскую дистанцию. Почему именно 42,2 км, если можно пробежать 10 или 21 км? Внятного ответа на этот вопрос я не получил. Но уже в конце беседы все встало на свои места.

«А вы не знаете, какой призовой фонд у марафона? Если я выиграю, сколько денег получу?» — спросил меня Файяд Альфиг. У меня ответа не было. «Да я просто так интересуюсь. Если я выиграю, то подарю эту победу Институту спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ и кафедре туризма. Они мне сделали так много добра. Помогли устроиться в университет, нашли жилье. Я в долгу перед ними», — огорошил своим признанием студент.

Я похлопал парня по плечу. И пообещал, что приду на Челябинский марафон, поддержу его. А сейчас призываю сделать это и вас. С такими чистыми помыслами выходить на старт первого в карьере марафона неподготовленному атлету — ну, согласитесь, очень хорошая история. И она заслуживает того, чтобы африканского студента мы не оставили без поддержки. Эх, еще бы Эмилия Тангара нашла время для того, чтобы приехать в Челябинск…

Челябинский марафон — 2023 проводится при поддержке администрации Челябинска, Фонда президентских грантов и Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала, а также Челиндбанка, компании «Оптик-Центр» и «Уралэнергосбыта». Информационным партнером мероприятия выступит медиахолдинг «Первый областной».