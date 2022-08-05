Челябинский легкоатлет Тимур Моргунов победил на чемпионате России в прыжках с шестом

Наталья Комбарова также завоевала бронзу в беге на 200 метров

Вчера, 4 июля, в Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике. В вечерней части программы две медали завоевали южноуральские спортсмены. Тимур Моргунов завоевал очередной титул чемпиона страны в прыжках с шестом, а Наталья Комбарова стала бронзовым призером в беге на 200 метров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще накануне соревнований главный тренер сборной Челябинской области по легкой атлетике Александр Колесников, оценивая перспективы южноуральских спортсменов, отметил, что рассчитывает в первую очередь на лидеров команды — Василия Мизинова, Тимура Моргунова и Наталью Комбарову. Именно эта троица и подтвердила ожидания наставника — все они возвращаются в Челябинск с медалями.

В секторе для прыжков с шестом у мужчин основная борьба за победу развернулась на отметке 5,60 м. Здесь с первой попытки взял высоту Михаил Шмыков из Иркутской области. Челябинцу Тимуру Моргунову понадобилось для этого две попытки. Еще один претендент на медали Дмитрий Качанов эту высоту пропустил, но сумел-таки взять с третьей попытки 5,65 м. И никому из фаворитов не удалось взять 5,70 м, кроме Тимура Моргунова (со второй попытки). В итоге — очередное звание сильнейшего прыгуна с шестом у нашего земляка.

«Прыгалось нормально, но в конце немного не хватило сил для того, чтобы показать еще более высокий результат. Результатом не очень доволен — хотелось более чистые технические прыжки, буду готовиться уже к следующему сезону, работы много», — отметил после соревнований Тимур Моргунов в интервью пресс-службе ВФЛА.

На дистанции 200 метров среди женщин еще одну медаль в копилку сборной Челябинской области принесла Наталья Комбарова. Уже в предварительных забегах спортсменка показала высокие для себя результаты, обозначив свои притязания на высокие места. Серьезная борьба за победу была и в финальном забеге, где как минимум четыре спортсменки претендовали на победу.

Выиграла решающий забег с результатом 23,13 Виктория Максимова из Чебоксар. Серебряным призером стала Анастасия Романова из Санкт-Петербурга — 23,24. И совсем немного ей уступила челябинка Наталья Комбарова — 23,25.

«Выложилась максимально, сбегала по личному рекорду. Конечно, хотелось выиграть, но сегодня показала тот результат, на который объективно готова», — сказала Наталья Комбарова.

Напомним, что в первый день соревнований золотую медаль в спортивной ходьбе на 10 км завоевал Василий Мизинов. Ему удалось установить новый рекорд России — 38.14,24.