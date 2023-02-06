Челябинский легкоатлет получил нейтральный статус спортсмена

Прыгун в высоту Никита Анищенков может выступать на международных соревнованиях

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила заявки на нейтральный статус шести российским спортсменам. В их числе оказался и южноуралец Никита Анищенков. Легкоатлет получил право выступать на международных стартах, сообщается на сайте World Athletics.Нейтральный статус и допуск до соревнований получили Никита Анищенков и Никита Курбанов (оба — прыжки в высоту), Артем Чермошанский и Данил Чечела (оба — прыжки в длину), Максим Пьянзин (спортивная ходьба) и Марина Ковалева (марафон).Получение нейтрального статуса российским легкоатлетам необходимо для того, чтобы иметь возможность выступать на международных стартах. И все потому, что в 2015 году членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено из-за допингового скандала. Отстранение продлевали несколько раз, поскольку российская сторона не выполняла требования дорожной карты.В связи с санкциями российские легкоатлеты на международных соревнованиях вынуждены выступать без национальной символики в одежде. В случае победы их запрещено чествовать поднятием российского флага и гимном. Российские спортсмены в нейтральном статусе не допускаются к международным соревнованиям из-за ситуации на Украине.Добавим, что в прошлом году получили нейтральный статус и два лидера южноуральской сборной Тимур Моргунов (прыжки с шестом) и Василий Мизинов (спортивная ходьба).