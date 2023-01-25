Челябинская школа по легкой атлетике получила шесты для прыжков в высоту

Спортинвентарь СШОР № 2 получила в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни»

«Инвентарь со временем изнашивается, а для хороших результатов нужно, чтобы он соответствовал современным требованиям. Сами шесты — достаточно дорогое удовольствие. Мы очень рады, что удалось приобрести инвентарь для наших спортсменов. Надеемся, что с новыми шестами наши воспитанники смогут показать наивысшие результаты»,

— рассказал директор школы Олег Синяков.

«Новые шесты помогают делать прыжки более качественными. Относимся к ним бережно, чтобы они прослужили как можно дольше»,

— отметил многоборец Андрей Березовский.