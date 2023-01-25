Челябинская спортивная школа № 2 по легкой атлетике им. Л. Н. Мосеева, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», получила средства на приобретение нового спортивного инвентаря. В школу закупили новые шесты для прыжков, сообщает региональный Минспорт.
«Инвентарь со временем изнашивается, а для хороших результатов нужно, чтобы он соответствовал современным требованиям. Сами шесты — достаточно дорогое удовольствие. Мы очень рады, что удалось приобрести инвентарь для наших спортсменов. Надеемся, что с новыми шестами наши воспитанники смогут показать наивысшие результаты», — рассказал директор школы Олег Синяков.
Сейчас приобрести шесты высоко качества очень сложно, потому что их производят в нескольких странах мира. Новый инвентарь уже опробовали легкоатлеты-многоборцы.
«Новые шесты помогают делать прыжки более качественными. Относимся к ним бережно, чтобы они прослужили как можно дольше», — отметил многоборец Андрей Березовский.
Добавим, что в 2022 году 24 учреждений Челябинской области закупили оборудование и инвентарь в рамках проекта «Спорт — норма жизни». В их числе спортивная школа по боксу «Алмаз», школа ЧТЗ по гимнастике, волейбольная «Юность-Метар», хоккейная спортшкола олимпийского резерва им. Сергея Макарова.
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