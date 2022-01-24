Южноуральский легкоатлет Василий Мизинов сможет участвовать в международных соревнованиях

Нейтральный статус получили 22 российских спортсмена

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила заявки на нейтральный статус 22 российским спортсменам. В их числе оказался и южноуралец Василий Мизинов, который в новом сезоне сможет выступать на всех международных стартах. Не получил соответствующий статус другой челябинский легкоатлет, Тимур Моргунов, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Получение нейтрального статуса российским легкоатлетам необходимо для того, чтобы иметь возможность выступать на международных стартах. И все потому, что в 2015 году членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено из-за допингового скандала. Отстранение продлевали несколько раз, поскольку российская сторона не выполняла требования дорожной карты. В связи с санкциями российские легкоатлеты на международных соревнованиях вынуждены выступать без национальной символики в одежде. В случае победы их запрещено чествовать поднятием российского флага и гимном.

Накануне ВФЛА на официальном сайте опубликовало список спортсменов, получивших первыми нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. В него вошел и южноуралец Василий Мизинов — пока единственный из спортсменов Челябинской области и единственный из российских скороходов. Между тем снова оказался не у дел еще один наш земляк, претендовавший на нейтральный статус атлета, — прыгун с шестом Тимур Моргунов.

«Я очень огорчена, что Тимуру пока не дали нейтральный статус. Он подавал документы вместе с Полиной Кнороз, которая получила допуск на международные старты», — прокомментировала менеджер южноуральского атлета Ольга Назарова в интервью Марии Величко из ТАСС.

Напомним, что в прошлом году World Athletics по рекомендации рабочей группы по восстановлению ВФЛА приняла решение увеличить число российских спортсменов, которые могут быть заявлены на крупнейшие турниры 2022 года, с 10 до 20 человек.