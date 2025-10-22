13-летний челябинский гимнаст объяснил, зачем прячет свои медали в шкафу

Семен Калистратов семь раз побеждал на первенстве России, на отлично учится в школе, круто играет в шахматы и за 30 секунд собирает кубик Рубика

В спортивной гимнастике Челябинска зажглась новая звезда — к 13 годам Семен Калистратов уже является семикратным победителем первенства России, но его главная победа ждет впереди. Именно поэтому все свои медали и кубки он прячет в шкафу для того, чтобы «не было ощущения, что я уже все завоевал». А еще спортсмен на отлично учится в школе, выиграл региональный чемпионат по шахматам, увлекается скоростной сборкой кубика Рубика и уже сейчас размышляет над выбором будущей профессии.

* * *

...В прошлом году в Челябинск приезжал один из самых титулованных гимнастов Алексей Немов. Четырехкратный олимпийский чемпион давал мастер-класс юным спортсменам. Основательно подготовились к его визиту и в семье Калистратовых. Семену предстояло выступить с показательным номером, а его мама Анна Николаевна приготовила для звездного гостя небольшие презенты и футболку с его изображением для того, чтобы тот дал автограф ее сыну.

Алексей Немов был очень удивлен таким теплым приемом от челябинской семьи: расписался на футболке маркером, сделал с Семеном фото на память и пожелал ему успехов в карьере. Надо ли говорить, какое большое впечатление произвела та встреча на юного гимнаста? На протяжении многих лет Алексей Немов был для него кумиром. Семен Калистратов повзрослел, ему уже 13 лет. И мыслить стал он совсем иначе.

«Да, Алексей Немов — уникальный спортсмен, лучший из лучших. Он для меня был примером во всем. Но теперь я внимательно слежу за действующими гимнастами, стараюсь перенять у них сильные качества. Нравятся выступления Никиты Нагорного и Артура Далалояна. У каждого из них свой неповторимый стиль, техника и красота выполнения элементов. Но у меня свой путь, я уже не хочу на кого-то равняться, кого-то копировать. Буду рад, если сам стану примером для других ребят», — говорит Семен.

* * *

Вообще-то у челябинской школы спортивной гимнастики большие традиции, есть титулованные чемпионы. Но все они уже в прошлом. В XXI веке в состав национальной сборной входили и выступали на топовом уровне Евгений Жуков, Евгений Крылов, Александр Демин и Виктор Британ. Каждый из них перенимал опыт у другого, перед ними был пример того, к чему стремиться.

У Семена Калистратова такого примера перед глазами сейчас нет. В силу различных причин наша школа спортивной гимнастики утратила свои позиции. Шутка ли — никто из наших земляков не смог завоевать путевку на взрослый чемпионат России.

В такой ситуации спортсмену в одиночку сложно пробивать путь к большим победам и титулам. Почему? Есть негласное правило: при равном выступлении двух гимнастов судьи непроизвольно будут завышать оценки тому, кто представляет регион, в котором есть хорошая школа, тренеры и команда атлетов, претендующих на высокие места.

«Нет, я так не считаю! В личном первенстве гимнасты борются сами за себя. И судьи оценивают их выступление, а не обращают внимание на то, откуда спортсмен родом. Арбитр в гимнастике должен оставаться беспристрастным, судить честно и объективно», — считает Семен Калистратов.

Челябинский гимнаст в подтверждение своих слов приводит собственный пример. Удалось же ему к 13 годам завоевать семь золотых медалей первенств России. Кстати, в этом плане есть чем гордиться и его коллегам-сверстникам. Наши ребята на юниорском уровне достойно выступают на всероссийских соревнованиях. То есть ситуация начинает исправляться в лучшую для нас сторону.

А сколько у Семена Калистратова медалей с региональных стартов, первенств УрФО... Не сосчитать! И это при том, что завоевывал он их не только на соревнованиях по спортивной гимнастике. Так, челябинский спортсмен три раза брал золото первенства мира по фитнесу, выигрывал областной чемпионат по шахматам. Но все эти награды... прячет в шкаф!

«Если придете к нам в гости домой, то решите, что я обычный школьник. Вы не увидите ни одной медали или кубка. Я их все складирую в шкафу. Не хочу, чтобы они мозолили мне глаза. Делаю я это так для того, чтобы у меня самого не возникало ощущения, как будто уже все выиграл. Я должен идти к новым медалям и новым победам», — говорит Семен.

* * *

Думаю, вы уже могли убедиться в том, что Семен — необычный мальчик. Он грамотно излагает свои мысли, приводит интересные примеры из своей биографии и как будто не боится неудобных вопросов. А все потому, что он всесторонне развитый ребенок, учится в школе на пятерки.

«Да, учится он на совесть. Мы этим не хвастаемся, а просто учим Сему выполнять хорошо свои обязанности. И неважно — будь это контрольная по математике или сальто на тренировке. Вы удивитесь, но в школе далеко не все знают, что он успешный спортсмен. Мы просто это не афишируем. Хотим, чтобы сын гармонично рос и развивался, а еще проявлял себя не только в спорте», — рассказывает Анна Калистратова, мама гимнаста.

Учится Семен в 7-м классе 23-й гимназии. Благодарит учителей, что с пониманием относятся к его многочисленным поездкам на соревнования. По возвращении домой его ждет куча «домашек», а еще контрольные и самостоятельные работы по всем предметам школьной программы.

Комментарий:

«Почему Семен выделяется на общем фоне? Я склонен думать, что главная тому причина — его характер. Он хочет доказать самому себе, что может быть лучшим в своем деле, ставит перед собой высокие задачи и идет к ним несмотря ни на что. Большую помощь в этом оказывают ему родители. В особенности отец — пусть он и строгий, но показывает ему не на словах, а на деле, как добиваться высоких целей и нужного результата. А еще мама Семена активно участвует в жизни Семена — привозит на тренировки, забирает его, интересуется его успехами, поддерживает на соревнованиях».

Семен Еремин, тренер спортсмена

Семен Калистратов во время беседы с автором строк не раз возвращался к тому, что в его успехах большую роль играет не только тренер, но и родители. Но разве он этим чем-то отличается от других? Каждый спортсмен считает своим долгом рассказать в интервью журналисту о своих родных и близких, любимом наставнике, а еще поблагодарить их за терпение и поддержку. Но из уст челябинского гимнаста эти слова звучат как-то по-особенному тепло.

«Мне повезло с ними — и папа, и мама играют огромную роль в моем виде спорта и в жизни в целом. Папа дает мне много мудрых советов, я к ним всегда прислушиваюсь. Мама возит на тренировки, приходит на соревнования, поддерживает меня. С каждым годом она все больше погружается в гимнастику, начинает в ней разбираться. А еще дома всей семьей смотрим соревнования. Поэтому считаю, что нельзя выделить кого-то одного из родителей. Они вдвоем — большие молодцы, и я хочу сказать им огромное спасибо!» — говорит Семен.

* * *

В карьере Семена были и выступления на крупнейших международных соревнованиях по фитнесу. Так, юный челябинец выиграл три титула чемпиона мира. Разумеется, в своей возрастной категории. А еще как-то раз победил на областном турнире по шахматам. Раньше серьезно увлекался этим видом спорта, но сейчас времени на него уже нет. Хотя иногда и садится за шахматную доску, чтобы сыграть пару партий с дедушкой.

В поездки на соревнования Семен Калистратов берет с собой книги и школьные учебники. А еще кубик Рубика. Говорит, что собирает его в среднем за 35—40 секунд. Он ему нужен для того, чтобы развивать мышление.

«Спортсмен должен быть умным. Когда-то спорту приходит конец, а дальше-то что делать? Кем быть? Поэтому я и стараюсь хорошо учиться, интересоваться разными сферами жизни. Да, я уже начинаю задумываться над тем, чем буду заниматься в будущем. Но пока не определился, кем буду. Пока все мысли связаны со спортом, хочется реализовать себя в гимнастике», — размышляет челябинский спортсмен.

Какой у него горизонт планирования? Сейчас Семен Калистратов выступает в состязаниях по программе первого взрослого разряда. В следующем году перейдет в новую для себя категорию. Его цель и задача — попасть в национальную сборную, закрепиться в ней, отправиться в составе команды на крупнейшие международные соревнования.

«Надо пахать, пахать и еще раз пахать. Я не боюсь этого, мне нравится то, чем занимаюсь. Гимнастика — это зрелищный и универсальный вид спорта. В отличие, скажем, от футбола, где спортсмены развивают мышцы ног. Гимнасты получают гармоничное развитие. Посмотрите на ТВ-шоу — они проявляют себя в них лучше других», — полагает Семен.

Впрочем, у спортивной гимнастики один побочный эффект все-таки есть. Все атлеты, которые занимаются этим видом спорта, — невысокого роста. Чем меньше рост, тем проще делать некоторые элементы, долговязым атлетам здесь не место.

Комментарий:

«Успех в современной гимнастике — это уже давно не вопрос только антропометрии. Мы видим, что на вершину поднимаются спортсмены с самыми разными типами телосложения. Ключевое — это как раз тот внутренний стержень и грамотно выстроенная система подготовки, в которой талант спортсмена умножается на трудолюбие и поддержку окружения. Сегодня уже нет единого шаблона „идеального гимнаста“, важны не столько его физические данные, сколько предрасположенность и координация, но главное — трудолюбие атлета».

Семен Еремин, тренер спортсмена

«Когда ты начинаешь заниматься профессионально любым видом спорта, нужно всегда чем-то жертвовать. Нельзя стать олимпийским чемпионом, не жертвуя ничем. Да, соглашусь, что низкий рост — это специфика гимнастики. Но я в этом не вижу проблемы. Кто вообще сказал, что это может быть недостатком?» — резюмирует Семен.

Накануне в Челябинске состоялось первенство УрФО. На этих соревнованиях Семен Калистратов не знал поражений: завоевал пять золотых медалей на отдельных снарядах, а шестую получил за победу в личном многоборье. Кстати, большинство фотографий с этих соревнований представлены в этой статье.

Впереди у челябинского гимнаста первенство России. Оно состоится в середине ноября в Казани. Думаю, нет смысла рассказывать о том, какие цели и задачи на турнир ставит перед собой Семен Калистратов. Ему, как и прежде, нужно просто хорошо выполнить свою работу. Так, как он это умеет.

Фото автора и из личного архива Анны Калистратовой