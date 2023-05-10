Челябинский боец Паем Ибодилов стал победителем первенства России по ММА

Кроме того, южноуральские спортсмены завоевали три награды

«Я счастлив, так как я вписал свое имя в историю Челябинской области. Эта победа далась нелегко, у меня была серьезная подготовка в Москве. Я был на выездных сборах в академии единоборств и кроссфита „Evolve Gym“. От многих вещей пришлось себя огородить, хотелось гулять с друзьями, отдыхать, а я на протяжении трех недель вставал в восемь утра, два часа добирался на метро до зала, и возвращался домой только ночью. Но победа того стоила. Хочу поблагодарить своих тренеров: Данилу Сергеевича Кузьмина и Дениса Рафиковича Юлмухаметова, всех своих близких, родственников за поддержку и веру в мой успех. Я все делаю ради моего отца, когда он меня встретил, я заглянул в его глаза и понял, что он доволен мной»,

— поделился Паем Ибодилов.

«На протяжении года я усердно работал и выкладывался на все 200%, набирался опыта, ездил на всевозможные соревнования, участвовал в сборах. Пропускал учебу в колледже, все свое свободное время тратил не на прогулки с друзьями, а на тренировки и все ради одной цели — золота на первенстве России. К сожалению, сложилось так как сложилось, я стал вторым. Результат меня радует и мотивирует не останавливаться, а еще больше пахать. Спасибо всем кто верит в меня. Денис Рафикович, Юрий Николаевич, благодарю за то, что вы сделали для меня, за все три года и за то, кем я стал. Ваш труд, все усилия, все начинает окупаться как я и обещал. Это только маленькое начало большой истории»,

— рассказал Кирилл Воронов.

«Я поспешила и сделала одну ошибку, которая повернула бой не в мою сторону. Нужно выходить с холодной головой, чуть собранней, тогда бы поединок был за мной. Но, я уверена, что свое еще возьму, надеюсь встречусь еще раз с этой соперницей и буду работать так как планировали. Спасибо моей семье, которая сильно поддерживала, моему тренеру Егору Филидову, а также всей нашей дружной команде клуба «Уральский Витязь»,

— отметила Ангелина Клинова.

В Уфе завершилось первенство России по смешанному боевому единоборству MMA. За награды турнира боролись более 170 юниоров и юниорок из 46 регионов страны. Чемпионом страны стал челябинец Паем Ибодилов, а также южноуральские спортсмены завоевали два серебра и одну бронзу, сообщает региональный Минспорт.Челябинскую область на соревнованиях представляли шесть спортсменов из Челябинска и Магнитогорска. Золотую медаль турнира завоевал боец клуба «Уральский Витязь» Паем Ибодилоев. Спортсмен выиграл три поединка и вышел в финал соревнований. Однако последний бой не состоялся, соперник челябинца получил серьезную травму и Паем досрочно стал победителем первенства России по ММА.Кроме золотой медали в копилке Челябинской области было два серебра и бронза. Второе место занял Кирилл Воронов. Южноуральский боец уверенно вышел в финал, показал хороший бой с представителем республики Ингушетия, но уступил в борьбе за золото.Также в шаге от победы осталась Ангелина Клинова из Магнитогорска. Спортсменка клуба «Уральский Витязь» уступила сопернице из Москвы.Третье место также заняла воспитанница клуба «Уральский Витязь» Айгуль Баимова. По итогам турнира Челябинская область заняла третье место в общекомандном зачете первенства России по смешанном боевым единоборства (ММА).Добавим, что челябинский дзюдоист Денис Лаврентьев проведет бой по правилам ММА. Поединок против экс-чемпиона Bellator состоится на турнире RCC в Екатеринбурге 13 мая.