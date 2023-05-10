В Уфе завершилось первенство России по смешанному боевому единоборству MMA. За награды турнира боролись более 170 юниоров и юниорок из 46 регионов страны. Чемпионом страны стал челябинец Паем Ибодилов, а также южноуральские спортсмены завоевали два серебра и одну бронзу, сообщает региональный Минспорт.
Челябинскую область на соревнованиях представляли шесть спортсменов из Челябинска и Магнитогорска. Золотую медаль турнира завоевал боец клуба «Уральский Витязь» Паем Ибодилоев. Спортсмен выиграл три поединка и вышел в финал соревнований. Однако последний бой не состоялся, соперник челябинца получил серьезную травму и Паем досрочно стал победителем первенства России по ММА.
«Я счастлив, так как я вписал свое имя в историю Челябинской области. Эта победа далась нелегко, у меня была серьезная подготовка в Москве. Я был на выездных сборах в академии единоборств и кроссфита „Evolve Gym“. От многих вещей пришлось себя огородить, хотелось гулять с друзьями, отдыхать, а я на протяжении трех недель вставал в восемь утра, два часа добирался на метро до зала, и возвращался домой только ночью. Но победа того стоила. Хочу поблагодарить своих тренеров: Данилу Сергеевича Кузьмина и Дениса Рафиковича Юлмухаметова, всех своих близких, родственников за поддержку и веру в мой успех. Я все делаю ради моего отца, когда он меня встретил, я заглянул в его глаза и понял, что он доволен мной», — поделился Паем Ибодилов.
Кроме золотой медали в копилке Челябинской области было два серебра и бронза. Второе место занял Кирилл Воронов. Южноуральский боец уверенно вышел в финал, показал хороший бой с представителем республики Ингушетия, но уступил в борьбе за золото.
«На протяжении года я усердно работал и выкладывался на все 200%, набирался опыта, ездил на всевозможные соревнования, участвовал в сборах. Пропускал учебу в колледже, все свое свободное время тратил не на прогулки с друзьями, а на тренировки и все ради одной цели — золота на первенстве России. К сожалению, сложилось так как сложилось, я стал вторым. Результат меня радует и мотивирует не останавливаться, а еще больше пахать. Спасибо всем кто верит в меня. Денис Рафикович, Юрий Николаевич, благодарю за то, что вы сделали для меня, за все три года и за то, кем я стал. Ваш труд, все усилия, все начинает окупаться как я и обещал. Это только маленькое начало большой истории», — рассказал Кирилл Воронов.
Также в шаге от победы осталась Ангелина Клинова из Магнитогорска. Спортсменка клуба «Уральский Витязь» уступила сопернице из Москвы.
«Я поспешила и сделала одну ошибку, которая повернула бой не в мою сторону. Нужно выходить с холодной головой, чуть собранней, тогда бы поединок был за мной. Но, я уверена, что свое еще возьму, надеюсь встречусь еще раз с этой соперницей и буду работать так как планировали. Спасибо моей семье, которая сильно поддерживала, моему тренеру Егору Филидову, а также всей нашей дружной команде клуба «Уральский Витязь», — отметила Ангелина Клинова.
Третье место также заняла воспитанница клуба «Уральский Витязь» Айгуль Баимова. По итогам турнира Челябинская область заняла третье место в общекомандном зачете первенства России по смешанном боевым единоборства (ММА).
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