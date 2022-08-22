Челябинский баскетболист Кирилл Писклов завоевал золото Всероссийской Спартакиады

Южноуралец победил в составе сборной Свердловской области

В Москве завершились состязания по баскетболу 3×3 в рамках Всероссийской летней Спартакиады. В мужском турнире победу одержала сборная Свердловской области, в драматичном поединке обыгравшая в финале соперников из Пермского края. В составе чемпионов золото завоевал воспитанник челябинской школы баскетбола Кирилл Писклов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Мужской турнир по баскетболу 3×3 на Всероссийской летней Спартакиаде получился одновременно зрелищным и драматичным. В финальную четверку пробились равные по силе и составу команды. И судьба поединков между ними решалась на последних секундах. В полуфиналах Пермский край с трудом обыграл Самарскую область (15:13), а Свердловская область была чуточку сильней представителей Московской области (21:19).

Не менее напряженным получился и финальный поединок, ставший украшением турнира. В нем преимущество переходило от одной команды к другой. И все же победителями состязаний стали парни из Свердловской области, выигравшие у пермяков с разницей в один мяч — 21:20. В составе победителей золото Спартакиады завоевал воспитанник челябинской школы баскетбола, серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио Кирилл Писклов.

В женском турнире не было равных команде из Москвы. В финальном матче столичные баскетболистки выиграли у соперниц из Московской области со счетом 16:15. Бронзу завоевали спортсменки из Свердловской области. В утешительном финале они выиграли у команды Санкт-Петербурга — 17:16.

Соревнования по баскетболу 3×3 прошли в Москве на площадке «Под мостом». В турнире приняли сильнейшие по 8 сильнейших мужских и женских команд. Челябинская область в этом виде программы на Спартакиаде представлена не была.