Челябинский бадминтонный клуб «Метеорит» с победы стартовал в Суперлиге

Новая команда во главе с министром спорта одержала шесть побед на турнире в Саратове

Успешно дебютировала в профессиональных клубных состязаниях новая челябинская команда «Метеорит». Во главе с министром спорта Владимиром Ивановым она выиграла все поединки в Суперлиге, обеспечив себе медали сезона. В составе команды представлены воспитанники челябинской школы бадминтона, сообщает региональный Минспорт.

Состязания прошли в Саратове, в них выступили сильнейшие команды Суперлиге, в том числе и дебютант турнира — челябинский клуб «Метеорит OZON».

Чемпионат России среди клубных команд. Участники турнира:

«Приморье» (Владивосток)

«Спарта & К» (Московская область)

«Спарта & К-Юниор» (Московская область)

«Волгарь-Саратов» (Саратовская область)

«Виктори» (Москва)

«ЦСП-Нижний Новгород» (Нижегородская область)

«Метеорит OZON» (Челябинск)

Основу команды составили местные воспитанники. Среди них: Евгения Косецкая, Георгий Карпов, Артем Свистунов, Дмитрий Суворов, Анастасия Арташкина, Виолетта Чураева, а также министр спорта региона — самый титулованный российский бадминтонист Владимир Иванов. Усилили челябинский клуб и два приглашенных спортсмена — Сергей Сирант (Казань) и Алина Давлетова (Уфа).

Результаты матчей с участием клуба «Метеорит»:

«Метеорит» — «Спарта & К» (Московская область) — 6:1.

«Метеорит» — «Приморье» (Владивосток) — 4:3.

«Метеорит» — «ЦСП — Нижний Новгород» — 5:2.

«Метеорит» — «Виктори» (Москва) — 5:2.

«Метеорит» — «Спарта & К-Юниор» (Московская область) — 6:1.

«Метеорит» — «Волгарь-Саратов» (Саратовская область) — 6:1.





«Победа даст огромный толчок для развития бадминтона в регионе, формирования спортивного резерва, открытия новых отделений, улучшения материально-технической базы, а также популяризации и массовости бадминтона и спорта в регионе», — отметил министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Как рассказали в клубе, в ближайших планах — формирование молодежного состава команды полностью из воспитанников Челябинской области. Участие команды в турнире состоялось при поддержке правительства Челябинской области, Фонда поддержки спорта, генерального спонсора и партнеров клуба.