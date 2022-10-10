Сегодня, 10 октября, в Ижевске прошел первый отборочный турнир «Локоволея» среди девушек. За путевку в суперфинал боролись команды из 10 регионов страны. В финале команда Челябинской области переиграла волейболисток из Нижнего Новгорода и стала первым обладателем путевки в суперфинал турнира, сообщает Всероссийская федерация волейбола.
В отборочном этапе приняли участие команды Пермского края, Кировской, Свердловской, Саратовской, Нижегородской, Пензенской, Челябинской областей, Башкирии, Удмуртии и Татарстана. Коллективы были разделены на группы, по две лучшие команды из каждой группы вышли в полуфинал. Ими стали команды Челябинской, Свердловской, Нижегородской и Саратовской областей.
В первом полуфинале девушки из Челябинска в уральском дерби с трудом победили соперниц из Екатеринбурга — 2:1 (22:25, 26:24, 15:9). Во втором полуфинале нижегородки переиграли команду Саратовской области — 2:0 (25:4, 25:17). В игре за бронзу команда Свердловской области победила Саратовскую. В решающем матче команда Челябинской области переиграла волейболисток из Нижнего Новгорода — 2:0 (30:28, 25:12) и стала первым обладателем путевки в суперфинал «Локоволея».
«Впечатления от такого масштабного волейбольного турнира только положительные. Размещение, питание, проведение игр, судейство — все было на высшем уровне. Наши дети показали уральский характер на этапе в Ижевске. Игра в финале с Нижним Новгородом была интересной, особенно начало матча. Первая партия получилась очень упорной, выиграть ее могла любая команда, но нам удалось завершить ее в свою пользу — 30:28. Успех в этом сете добавил нам эмоций, и мы довели матч до победы», — рассказала главный тренер южноуральской команды Наталья Шестаева.
Отметим, что турнир «Локоволей» среди юношеских команд был запущен в 2010 году, позднее к празднику волейбола присоединились и команды девушек. В этот раз финал первенства состоится в Иркутске с 24 по 27 января 2023 года в ДС «Труд». В финальном этапе примут участие по 8 команд юношей и девушек.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес