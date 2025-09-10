Челябинские студенты УралГУФК выиграли матчевую встречу по легкой атлетике

Они заняли первое место в командном зачете на соревнованиях «Королева спорта» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершилась международная матчевая встреча «Королева спорта» по легкой атлетике, на которой уверенную победу в командном зачете одержали челябинские студенты из УралГУФК. Они набрали 623 очка, опередив соперников из вузов Татарстана и Свердловской области, сообщает результаты Всероссийская федерация легкой атлетики.

Турнир проходил на стадионе «Калининец» в Екатеринбурге и собрал учащихся российских вузов из 28 стран мира — от Нигерии, Ганы и Египта до Китая, Индии и Эквадора.

Студенты УралГУФК показали наилучшие результаты, выиграв командный зачет. Они завоевали несколько медалей, в том числе девять — высшей пробы. Победу одержали Федор Иванов (400 м), Лев Кочнев (1500 м), Никита Павлов (3000 м), Марк Стариков (110 м с барьерами), Ксения Волкова (100 м), Яна Серебрякова (400 и 800 м) и Дарья Чукшис (прыжки в высоту).

Кроме того, яркую победу челябинские студенты одержали в одном из самых зрелищных видов программы — женской эстафете 4×100 метров. Сборная УралГУФК уверенно выиграла финальный забег с результатом 46,66 сек. В ее составе победу одержали Валерия Щербинина, Елена Хайнакова, Наталья Комбарова и Яна Серебрякова — 46,66.

Отметим, что ранее легкоатлеты Челябинской области показали отличные результаты на Спартакиаде молодежи России. Они установили рекорд России среди юниоров в смешанной эстафете 4×400 метров. В этом забеге приняла участие Яна Серебрякова.