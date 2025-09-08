Челябинские легкоатлеты завоевали медали на Кубке России по ходьбе

Призерами соревнований стали Кристина Любушкина и Василий Мизинов

Успешно выступили на Кубке России по спортивной ходьбе челябинские легкоатлеты. На соревнованиях в Саранске приятный сюрприз преподнесла Кристина Любушкина, завоевавшая серебряную медаль на дистанции 20 км. В аналогичной дисциплине среди мужчин бронза досталась Василию Мизинову, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

Состязания в Саранске собрали сильнейший состав участников. В такой конкурентной борьбе проявила себя челябинка Кристина Любушкина. Она показала второй результат на дистанции 20 км. При этом оставила позади себя, например, опытнейшую Рейхан Каграманову из Республики Мордовии. Один из лидеров национальной сборной вообще осталась за чертой призеров, заняв четвертое место. А победу здесь одержала Эльвира Новосельцева.

Спортивная ходьба. Кубок России. Женщины, 20 км. Результаты:

1. Эльвира Новосельцева (Мордовия) — 1:28.21,0.

2. Кристина Любушкина (Челябинская область) — 1:33.24,0.

3. Анастасия Трухова (Мордовия) — 1:33.30,0.

В состязаниях среди мужчин на «двадцатке» уверенную победу одержал Сергей Шарыпов из Республики Мордовии. Серебро досталось его земляку Максиму Денисову, а замкнул тройку призеров челябинец Василий Мизинов. Его время — 1:23.31.

Отметим, что Кристина Любушкина и Василий Мизинов представляют челябинскую СШОР им. Л. Н. Мосеева. Они занимаются под руководством тренера Елены Сайко.