Челябинская спортсменка выиграла золото на Всероссийском турнире по пулевой стрельбе

Юлия Малаева показала лучший результат в упражнении ПП‑60

В городе Глазове завершились Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе, на которых успешно выступили челябинские спортсмены. Юлия Малаева завоевала золото турнира в стрельбе из пневматического пистолета, а Кирилл Никишин стал бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания в Глазове были посвящены памяти Героя Советского Союза Т. Н. Барамзиной. В них выступили более 300 спортсменов из разных уголков страны. Достойно на представительных соревнованиях выступили атлеты из челябинской спортшколы по пулевой стрельбе. В их активе золотая и бронзовая медали.

Победителем турнира в упражнении ПП-60 (пневматический пистолет, 60 выстрелов с дистанции 10 метров) стала Юлия Малаева. Ей удалось на стабильно высоком уровне провести все 6 серий выстрелов, выбивая по 94—95 очков в каждой. Это принесло ей 567 баллов, и она уверенно опередила ближайших преследователей. Серебряным и бронзовым призерами соревнований стали Алина Гусева из Москвы (560 очков) и Валерия Ложкина из Хабаровска (558 очков).

«Я довольна своим результатом, но знаю, что могу выступать еще лучше. На соревнованиях выложилась полностью и просто получала удовольствие от того, что делаю. Доказала себе, что могу перебороть любые страхи и справиться с волнением. Думаю, этот турнир послужит мощным толчком для продвижения вперед», — сообщила Юлия Малаева корреспонденту Первого областного информагентства.

Стал призером соревнований и ее коллега из челябинской спортшколы по пулевой стрельбе Кирилл Никишин. Он завоевал бронзу в упражнении ВП-60 (пневматическая винтовка, 60 выстрелов с дистанции 10 м). Он показал результат 611,0 балла, лишь немного уступив золотому и серебряному призерам соревнований.

Челябинские спортсмены тренируются под руководством тренеров Елены Усцелемовой, а также Эдварда и Татьяны Тулумбаджян.

Напомним, что ранее отличился еще один челябинский стрелок. На первенстве России в Ижевске бронзовую медаль завоевал Владислав Катаев. Он показал третий результат в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета.