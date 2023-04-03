В Анапе завершилось первенство России по боксу среди юниорок 17-18 и 19-22 лет. За медали турнира боролись около 350 боксеров из 53 регионов. Спортсменки из Челябинской области показали хорошие результаты на всероссийских соревнованиях, завоевав одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль, сообщает региональная Федерация бокса.
Золотую медаль завоевала воспитанница копейской СШОР по боксу Евгения Лочканова. Челябинки Екатерина Федотова и Ева Никитина из СШОР «Буревестник» добыли два серебра, в весовых категориях до 48 кг и до 66 кг соответственно. А представительница Миасса Полина Котегова забрала бронзовую медаль в дисциплине до 52 кг.
«Каждая провела по четыре боя, каждая сражалась до конца. Екатерина выполнила норматив мастера спорта, но, к сожалению, травма с предыдущего боя дала о себе знать, и финальный поединок закончился во втором раунде. Ева провела конкурентный финальный бой, но судьи отдали победу сопернице», — рассказала тренер челябинских спортсменок Кристина Борцова.
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