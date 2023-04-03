Челябинские спортсменки завоевали четыре медали на первенстве России по боксу

Победителем соревнований стала Евгения Лочканова в весовой категории 57 кг

«Каждая провела по четыре боя, каждая сражалась до конца. Екатерина выполнила норматив мастера спорта, но, к сожалению, травма с предыдущего боя дала о себе знать, и финальный поединок закончился во втором раунде. Ева провела конкурентный финальный бой, но судьи отдали победу сопернице»,

— рассказала тренер челябинских спортсменок Кристина Борцова.

В Анапе завершилось первенство России по боксу среди юниорок 17-18 и 19-22 лет. За медали турнира боролись около 350 боксеров из 53 регионов. Спортсменки из Челябинской области показали хорошие результаты на всероссийских соревнованиях, завоевав одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль, сообщает региональная Федерация бокса.Золотую медаль завоевала воспитанница копейской СШОР по боксу Евгения Лочканова. Челябинки Екатерина Федотова и Ева Никитина из СШОР «Буревестник» добыли два серебра, в весовых категориях до 48 кг и до 66 кг соответственно. А представительница Миасса Полина Котегова забрала бронзовую медаль в дисциплине до 52 кг.Добавим, что накануне в Белграде (Сербия) завершился 60-й по счету международный турнир по боксу среди мужчин и женщин. Челябинская спортсменка Елизавета Карташкова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 54 кг.