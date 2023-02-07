Челябинские ориентировщики стали победителями всероссийских соревнований

На турнире в Нижнем Новгороде южноуральские студенты завоевали шесть медалей

«Соревнования прошли успешно. Интересная местность, непростые дистанции, повезло с погодой, очень хорошая организация. Сейчас у нас собралась довольно сильная команда, в победе в общем зачете почти не сомневался»,

— рассказал студент ЮУрГУ Артемий Дорма.

Южноуральские студенты завоевали шесть медалей на прошедших в Нижнем Новгороде всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию. В турнире приняли участие более 80 студентов из 18 российских вузов, а победителем в командном зачете стала команда ЮУрГУ, сообщает региональный Минспорт.Три соревновательных дня включали в себя несколько дисциплин зимнего спортивного ориентирования: «лыжные гонки — спринт», «лыжные гонки — классика» и «эстафетные гонки». Челябинскую область на соревнованиях представляли спортсмены из ЮУрГУ и УралГУФКа.В первый день турнира на спринтерской дистанции лучшими стали Александра Русакова и Артемий Дорма (оба — ЮУрГУ), а спортсмен из УралГУФКа Юрий Косолапов завоевал бронзовую награду. На классической дистанции также не было равных Александре Русаковой.Кроме того, в эстафетах челябинские студенты снова были безоговорочно лучшими. Победителями в мужской эстафете стали представители ЮУрГУ Данила Быков, Максим Михалев, Александр Квитов. У девушек победительницами стали студентки ЮУрГУ Ольга Евтюхова, Александра Русакова, Светлана Барышникова.По итогам соревнований команда ЮУрГУ заняла первое место в командном зачете, опередив соперников из МГТУ (Москва) и ННГУ им. Лобачевского (Нижегородская область). Команда УралГУФКа заняла шестое место.Добавим, что ранее в Нижнем Новгороде завершился Кубок России по лыжному ориентированию, в котором серебряным призером на спринтерской дистанции стал челябинец Егор Зорин.