Южноуральские студенты завоевали шесть медалей на прошедших в Нижнем Новгороде всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию. В турнире приняли участие более 80 студентов из 18 российских вузов, а победителем в командном зачете стала команда ЮУрГУ, сообщает региональный Минспорт.
Три соревновательных дня включали в себя несколько дисциплин зимнего спортивного ориентирования: «лыжные гонки — спринт», «лыжные гонки — классика» и «эстафетные гонки». Челябинскую область на соревнованиях представляли спортсмены из ЮУрГУ и УралГУФКа.
В первый день турнира на спринтерской дистанции лучшими стали Александра Русакова и Артемий Дорма (оба — ЮУрГУ), а спортсмен из УралГУФКа Юрий Косолапов завоевал бронзовую награду. На классической дистанции также не было равных Александре Русаковой.
Кроме того, в эстафетах челябинские студенты снова были безоговорочно лучшими. Победителями в мужской эстафете стали представители ЮУрГУ Данила Быков, Максим Михалев, Александр Квитов. У девушек победительницами стали студентки ЮУрГУ Ольга Евтюхова, Александра Русакова, Светлана Барышникова.
По итогам соревнований команда ЮУрГУ заняла первое место в командном зачете, опередив соперников из МГТУ (Москва) и ННГУ им. Лобачевского (Нижегородская область). Команда УралГУФКа заняла шестое место.
«Соревнования прошли успешно. Интересная местность, непростые дистанции, повезло с погодой, очень хорошая организация. Сейчас у нас собралась довольно сильная команда, в победе в общем зачете почти не сомневался», — рассказал студент ЮУрГУ Артемий Дорма.
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