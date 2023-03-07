Челябинец Егор Зорин завоевал две медали на чемпионате России по лыжному ориентированию

На соревнованиях в Красноярске южноуралец стал серебряным и бронзовым призером

На завершившемся в Красноярске чемпионате России по лыжному ориентированию две медали завоевал челябинец Егор Зорин. Он стал серебряным и бронзовым призером соревнований в «классике» и на удлиненной дистанции 21,4 км с 50 контрольными пунктами, сообщает региональный Минспорт.

Чемпионат России в Красноярске собрал сильнейших спортсменов страны, которые разыграли комплекты наград в нескольких видах программы. В двух из них удалось проявить себя челябинцу Егору Зорину. Сначала он завоевал бронзу на классической дистанции (9,1 км, 18 контрольных пунктов), а затем закрепил успех, став серебряным призером на удлиненной дистанции (21,4 км, 50 контрольных пунктов).

«На удлиненной дистанции набор высот был порядка 900 метров, на „классике“ — более 150. Показатели очень жесткие, если учесть плюсовую погоду, которая стояла в Красноярске. Было непросто. Лыжи увязали, многие, в том числе и я, падали на спусках, иногда приходилось снимать лыжи. Но мне удалось дотерпеть и войти в тройку призеров», — поделился впечатлениями о чемпионате в Красноярске Егор Зорин.

Отметим, что Егор Зорин является воспитанником челябинской СШОР № 5, он занимается под руководством тренера Ларисы Гуревич. В текущем сезоне он завоевал серебро Кубка России, прошедшего в Нижнем Новгороде.