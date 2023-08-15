В городе Хотьково (Калужская область) завершился многоэтапный Кубок России по мотокроссу. В последнем, финальном старте сезона успешно выступили челябинские мотогонщики. Артемий Назаров и Александр Анферов завоевали серебряные медали, а в активе Святослава Проненко — две бронзовые награды, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.
Первые три этапа Кубка России проходили в ВДЦ Орленок (Краснодарский край) и в поселке Сахзавод (Пензенская область). Финальные старты стали настоящим испытанием и для спортсменов, и для техники. Спортсменам пришлось столкнуться с сильными ливнями, трасса превратилась в вязкое грязевое болото. Заезды получились экстремальными и сложными.
Челябинские мотогонщики смогли преодолеть все препятствия и стали вторыми в общекомандном зачете, также они завоевали награды в личных заездах. В классе «125, мужчины» Александр Анферов остановился в шаге от медали и занял второ место по сумме трех этапов. В классе «250» Артемий Назаров и Святослав Проненко завоевали серебро и бронзу на этапе, а также Святослав добыл бронзовую медаль Кубка России.
Добавим, что ранее в Московской области завершился второй этап чемпионата России по мотокроссу. В командном зачете серебряные медали завоевали спортсмены Челябинской области, в личном первенстве второе место занял Артемий Назаров.
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