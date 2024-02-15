Челябинские конькобежки завоевали бронзу спартакиады в командной гонке

Призерами соревнований стали Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева и Мария Гудошникова

В Челябинске на льду «Уральской молнии» завершился второй день соревнований по конькобежному спорту на Всероссийской зимней спартакиаде. Сильнейшие спортсмены страны разыграли четыре комплекта наград. Двукратной чемпионкой спартакиады стала Дарья Качанова из Нижегородской области, ей же достался неофициальный титул «королевы спринта» соревнований, а в командной гонке южноуральские спортсменки завоевали бронзовую медаль, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Начался соревновательный день со спринтерских забегов среди мужчин и женщин на дистанции 1000 метров. Здесь победу одержала нижегородская спортсменка Дарья Качанова. Она завоевала свою вторую золотую медаль спартакиады, выиграв титул «королевы спринта».

Женщины, 1000 м

1. Дарья Качанова (Нижегородская область) — 1.17,30.

2. Александра Саютина (Москва) — 1.17,79

3. Елизавета Агафошина (Москва) — 1.17,84.

На аналогичной дистанции среди мужчин зрители увидели вторую серию противостояния между друзьями и партнерами по команде Павлом Кулижниковым и Русланом Мурашовым. Как и днем ранее, в ней победу одержал спортсмен из Коломны, который на спартакиаде представляет Краснодарский край.

«Знаю, что многие болельщики ждали нашего соперничества с Русланом Мурашовым. Когда в спорте происходит дуэль двух равных примерно по классу соперников, это вызывает интерес. Такие противостояния украшают спорт. А Руслана я, конечно же, поддержу. У нас в России дружная команда, за пределами катка мы все друзья», — отметил Павел Кулижников после победного финиша на дистанции 1000 м.

Мужчины, 1000 м

1. Павел Кулижников (Краснодарский край).

2. Руслан Мурашов (Краснодарский край).

3. Михаил Казелин (Московская область).

В женской командной гонке бронзовую медаль завоевали спортсменки Челябинской области. В составе южноуральской сборной призерами соревнований стали Екатерина Алдошкина, Мария Гудошникова и Анастасия Григорьева.

Победу в этом виде программы одержали спортсменки из Москвы, показавшие на финише 3.10,13. Чемпионками спартакиады стали Елизавета Агафошина, Алиса Беккер и Александра Саютина. Серебряные медали завоевали спортсменки из Нижегородской области во главе с Дарьей Качановой.

Мужской командный забег 8 кругов выиграла сборная Московской области. Золото спартакиадного турнира завоевали Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и Даниил Чмутов. Серебро досталось представителям Красноярского края, бронза — Свердловской области.

Женщины, командная гонка 6 кругов

1. Москва — 3.10,13 (Елизавета Агафошина, Алиса Беккер, Александра Саютина).

2. Нижегородская область — 3.11,56 (Дарья Качанова, Ирина Сальникова, Олеся Фролова).

3. Челябинская область — 3.12,32 (Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева, Мария Гудошникова).

Мужчины, командная гонка 8 кругов

1. Московская область — 3.49,47 (Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Даниил Чмутов).

2. Красноярский край — 3.52,60 (Даниил Беляев, Дмитрий Куражов, Сергей Трофимов).

3. Свердловская область — 3.58,25 (Егор Букин, Герман Грачев, Георгий Чемякин).





Завтра, 16 февраля, в ЛД «Уральская молния» пройдет третий день соревнований по конькобежному спорту. Спортсменам предстоит разыграть два комплекта наград. Начало в 12:00.