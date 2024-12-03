Кикбоксеры Челябинской области завоевали восемь медалей на чемпионате России

На соревнованиях в Кемерове в 11-й раз завоевал титул сильнейшего Александр Бобров

В Кемерове завершился чемпионат России по кикбоксингу, собравший более 500 спортсменов из 54 регионов. Они бились за награды в шести разделах кикбоксинга. Успешно выступили в соревнованиях кикбоксеры Челябинской области, в активе которых восемь медалей. В 11-й раз титул чемпиона России завоевал Александр Бобров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования в Кемерове прошли с 26 ноября по 2 декабря. Здесь были разыграны комплекты наград в пяти основных разделах кикбоксинга — К1, «фулл-контракт», «лайт-контакт», «лоу-кик», «поинтфайтинг» и сольные композиции. В общей сложности турнир собрал 547 атлетов из 54 регионов.

Дата проведения чемпионата России совпала с профессиональным праздником участников соревнований — 30 ноября в мире отмечали Международный день кикбоксинга. Председатель Высшего наблюдательного совета ФКР Бату Хасиков по этому поводу обратился к гостям и участникам ЧР‑2024.

«На этом чемпионате России будет сформирован состав национальной команды. У нас есть планы на международную соревновательную активность в 2025 году — планируем провести два крупных любительских турнира, которые станут значимыми событиями в мире кикбоксинга», — добавил Бату Хасиков.

По итогам состязаний воспитанники челябинской спортшколы «Буревестник» завоевали 8 наград, 4 из которых — высшей пробы. Золото в дисциплине поинтфайтинг добыли Дарья Нефедова (55 кг) и Александр Бобров (89 кг), серебро у Дмитрия Савищева (57 кг).

В дисциплине «лайт-контакт» первое место у Александра Лузина (69 кг), бронза соревнований у Дмитрия Савищева (57 кг). Наконец, в разделе «фулл-контакт» выиграла Елизавета Малкина (56 кг), серебро у Светланы Стахеевой (48 кг), бронза у Вячеслава Никонова (75 кг).

Для заслуженного мастера спорта Александра Боброва это уже одиннадцатая победа на чемпионате России. Он выиграл состязания в своем любимом разделе кикбоксинга.

«Я люблю поинтфайтинг всем сердцем и душой. Это самый популярный и зрелищный раздел кикбоксинга в Европе. Рад тому, что в очередной раз удалось завоевать титул чемпиона России. Хотя я уже и возрастной спортсмен, но продолжаю активно тренироваться и держать себя в хорошей физической форме», — рассказал Александр Бобров корреспонденту ИА «Первое областное».

Отметим, что Кемерово в третий раз принимало у себя национальный чемпионат. Неоднократно сильнейшие кикбоксеры страны боролись за награды и в Челябинской области. Так, в 2021 году турнир прошел в южноуральской столице.