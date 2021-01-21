Челябинская область примет третий этап чемпионата Урала по дрифту

Состязание автолюбителей пройдет на озере Калды

В Челябинской области состоится третий этап открытого зимнего чемпионата Урала по дрифту. В этом году на турнир, который состоится на базе отдыха «Русский остров» на озере Калды, приедут представители сразу нескольких регионов России. Мероприятие, как сообщили в «Уральской лиге дрифта», пройдет в ближайшие выходные, 23 и 24 января.



«III этап Открытого зимнего чемпионата Урала по дрифту 2020—2021. Битва регионов: Москва, Питер, Уфа, Урал, Омск, Чита. Кто увезет Уральский кубок на этот раз? 23 января, 15:00, ТОП-32 класс „Анлим“, 24 января, 15:00, ТОП-32 класс „Боевая классика“»,— рассказали ИА «Первое областное» устроители турнира.

Помимо самого мероприятия для зрителей заготовлен спецпроект, который получил название «LAVR дрифт-такси». Пилоты «Уральской лиги дрифта» прокатят всех желающих по ледовой трассе.

Согласно программе, само мероприятие начнется с 8:30 утра, именно в это время пройдет регистрация участников. С 10:00 до 15:00 пройдут брифинги, тренировки и квалификационные сессии. В 18:00 начнется церемония награждения.