Челябинская теннисистка завоевала две медали на всероссийском турнире в Москве

Валерия Галяева стала серебряным призером в одиночном и парном разрядах

В Москве на кортах Национального теннисного центра имени Х. А. Самаранча завершились всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 15 лет «Кубок Памяти». На рейтинговом турнире, собравшем сильнейших теннисистов страны, успешно выступила челябинка Валерия Галяева. Она стала серебряным призером в одиночном и парном разрядах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Теннисный турнир «Кубок Памяти» в Москве собрал сильный состав участников, в нем приняли участие практически все сильнейшие перспективные юноши и девушки страны до 15 лет. Достойно выступила в соревнованиях и челябинка Валерия Галяева, вышедшая в финал в одиночном и парном разрядах.

В одиночном разряде Валерия Галяева была посеяна под 7-м номером. На пути к финалу она одержала победы в четырех поединках над соперницами из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Причем во всех в двух сетах. И лишь в решающем поединке за золото уступила посеянной под вторым номером Фелицате Дорофеевой-Рыбас — 3:6, 6:7.

Финалисты одиночного женского турнира выступили вместе в парном разряде. Галяева / Дорофеева-Рыбас были посеяны в нем под вторым номером. Они здорово начали турнир, одержав три победы, но в финале уступили паре София Найденова / Кира Плешивцева из Москвы — 5:7, 6:0 (5:10).

«Лера приехала в Москву одна, без тренера и родителей — то есть без поддержки. Но в такой сложной для себя ситуации проявила характер, справилась с волнением и показала хорошую игру. На этот турнир первой категории приезжают сильные спортсменки с высоким рейтингом. Поэтому сделать серебряный дубль при такой конкуренции — это здорово!»— рассказала корреспонденту Первого областного мама спортсменки Светлана Галяева.

В феврале этого года Первое областное подробно рассказало о тернистом пути спортсменки к славе, побывав в гостях у семьи Галяевых. Родители спортсменки рассказали о проблемах с финансированием дочери. Сейчас ситуация изменилась. По словам Светланы Галяевой, на спортсменку обратили внимание. В руководстве спортшколы имени Бориса Маниона произошли кадровые перестановки. Возглавивший организацию Виталий Рихтер нашел возможность оказать поддержку спортсменке — участие в важных турнирах, расходы на поездку и проживание Валерии руководство спортшколы взяло на себя.

Теперь Валерия Галяева готовится к первенству России в Казани, вместе с тренером она отправится в столицу Татарстана на следующей неделе. В июле челябинка примет участие во втором этапе турнира «Олимпийские надежды».

