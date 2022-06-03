«Огня не боимся, в воде не тонем» — сестры — чемпионки по пожарному спорту

Валерия и Дарья Друзь побеждают на соревнованиях, но планируют стать спасателями

Бесстрашные сестры Валерия и Дарья Друзь сейчас завоевывают одну медаль за другой на Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Но в скором будущем планируют связать свою жизнь со службой в МЧС России. Корреспондент Первого областного побывал на тренировке чемпионок мира при подготовке к очередным соревнованиям, восхитился тем, как спортсменки взбираются по лестнице на второй этаж здания за две секунды, а после общения с ними сделал вывод, что сестры непохожи друг на друга.

Дарья: «Хочу тушить пожары, но одного желания для этого мало»

Уверен, что немногие из наших читателей вообще знают о существовании пожарно-спасательного спорта. Между тем в России он успешно существует и развивается на протяжении более 80 лет. И название у него изначально было соответствующее — пожарно-прикладной спорт — дисциплина, в которую входят комплексы разнообразных приемов, используемых в практике тушения пожаров. Собственно, и появился он потому, что была необходимость развития физической подготовки пожарных.

Соревнования по пожарно-спасательному спорту, как правило, включают в себя четыре дисциплины: подъем по штурмовой лестнице на учебную башню (мужчины забираются на четвертый этаж, девушки — на второй), боевое развертывание, преодоление стометровой полосы с препятствиями и пожарную эстафету. Именно здесь и проявили свои навыки и умения две сестры Дарья и Валерия Друзь, в активе которых победы на первенствах и чемпионатах страны, призовые места на мировых первенствах.

Младшей из сестер, Дарье, 20 лет. Прежде чем прийти в пожарно-спасательный спорт, она занималась легкой атлетикой. В целом показывала неплохие результаты в спринте на областных состязаниях. Но, увидев однажды состязания пожарных, загорелась идеей попробовать свои силы в этом прикладном виде спорта.

«Это были всероссийские соревнования, которые проходили в Челябинске. Вид спорта захватил своей зрелищностью и динамичностью. Тут не просто скучный бег, а со своей изюминкой — нужно преодолевать различные препятствия, взбираться по штурмовой лестнице. С физической подготовкой у меня все было в порядке. Подумала, а почему бы не попробовать свои силы в этом виде спорта?» — рассказывает Дарья.

Занимается она им уже шестой год. Функциональная подготовка, заложенная в легкой атлетике, на первых порах очень пригодилась. Спринтерские качества помогли реализовать себя в стометровой полосе препятствий, где Дарья показывала отличные результаты. Ее пригласили в сборную России, в составе которой стала призером командного чемпионата мира. Но для того, чтобы показывать стабильные результаты, нужно было подтянуть и другие виды пожарно-спасательного спорта.

«На соревнованиях российского уровня я показывала стабильные и достойные результаты. А вот дебют на мировых первенствах по различным возрастам превращался в суровое испытание. Наверное, от волнения и боязни подвести партнеров по команде неоднократно падала на стометровой полосе препятствий с бума (бревна). Сначала не удержала равновесия, затем и вовсе плюхнулась на землю, травму получила. К счастью, годы тренировок не прошли даром — теперь таких ошибок не допускаю», — объясняет спортсменка.

Сейчас Дарья Друзь, как и ее старшая сестра, учится на заочной форме в Уральском институте Государственной пожарной службы МЧС России в Екатеринбурге. Помимо пяти тренировок в неделю, успевает еще и работать диспетчером в центральном пункте связи пожарной охраны. А в свободное от спорта и работы время… вяжет панамы, балаклавы, топики и другие предметы женского гардероба.

«Я творческий человек. Еще в детстве бабушка научила вязать крючком. Вот и решила освежить в памяти свои умения. Вяжу для себя, мне это нравится. А свои работы в основном раздаю родственникам и друзьям», — говорит Дарья.

Сейчас все мысли девушки связаны со спортом, в нем она еще не добилась всего, что задумала. Но уже знает, кем станет в будущем. Дарья планирует работать в МЧС инспектором пожарной безопасности. «Я бы хотела тушить пожары, но одного желания здесь мало. У нас женщины этим не занимаются потому, что это физически очень сложно», — объясняет спортсменка.

Валерия: «Меня кроме спорта ничто не привлекает»

Огня не боится, в воде не тонет — это выражение подходит старшей из сестер Друзь как нельзя кстати. Валерия с юных лет в спорте, занималась гимнастикой, плаванием, теннисом, волейболом, легкой атлетикой. Но нашла себя в пожарно-спасательном спорте. Причем здесь она сразу же громко заявила о себе — уже спустя два месяца после первых тренировок вошла в состав областной команды, отправилась на чемпионат России и выиграла его!

«Для меня самой это стало полной неожиданностью. Получилось так, что я по результатам обошла некоторых девочек, которые не один год занимались пожарно-спасательным спортом. Меня пригласили в сборную России. Некоторое время ушло на адаптацию, а на следующий год поехала на чемпионат мира в статусе капитана команды и завоевала золотую и серебряную медали», — говорит Валерия.

Любимая дисциплина спортсменки — штурмовая лестница. Здесь нужно пробежать 30-метровую дистанцию и взобраться по лестнице на 4-метровую высоту. Валерия преодолевает эти два упражнения за 7,12 секунды. Для понимания: на второй этаж по штурмовой лестнице спортсменка забирается за 1,8 секунды.

Валерия Друзь также определилась с выбором будущей профессии. Как и Дарья, она учится заочно в том же университете в Екатеринбурге. Планирует стать инспектором пожарной безопасности. Хотя и признается, что мечтала тушить пожары. Тем более что и опыт такой в детстве уже был.

«Маленькой девчушкой еще была, еще и не знала, что нельзя разжигать костер, когда дует сильный ветер. На даче с подружками подожгли сухую траву, а она как полыхнет! Огонь быстро распространился по участку. Повезло, что огнетушитель был под боком. Справились сами, без помощи взрослых», — вспоминает Валерия.

Сейчас старшей из сестер Друзь 22 года. Спорт для нее — главное хобби и увлечение. Причем если есть свободное время, то смотрит по ТВ исключительно спортивный канал — матчи по футболу, хоккею, биатлону, теннису.

«Меня кроме спорта ничего не привлекает. И восхищают наши известные титулованные спортсмены. Они мотивируют самосовершенствоваться, ставить новые задачи и успешно их выполнять. Скажем, мне импонирует Даниил Медведев. Мало того что он выдающийся теннисист, так еще и закончил институт с красным дипломом, имеет несколько образований. Уникальный человек! Не представляю, как он успевает совмещать спорт с учебой», — говорит Валерия.

Тренирует спортсменок Вячеслав Юрьевич Лебедь. Он в девушках души не чает, доверяет им во всем. Те платят ему взаимностью. «Конечно, мы стремимся побеждать на всех соревнованиях, для этого и занимаемся пожарно-спасательным спортом. Но в своей работе я всегда стремлюсь к тому, чтобы воспитать из спортсменок успешных и состоявшихся людей. Сильных не только физически, но и духовно. Смотрю на девочек, и сердце радуется. У меня нет никаких сомнений в том, что они преуспеют на службе в МЧС России и принесут пользу обществу».



