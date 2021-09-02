Челябинская спортсменка Валерия Шабалина выступит в финале Паралимпиады в Токио

Трехкратный победитель Игр‑2020 претендует на медаль в плавании 100 м на спине

Сегодня на Паралимпийских играх-2020 завершит свое выступление одна из героинь соревнований Валерия Шабалина. Челябинка успешно прошла полуфинальный этап и теперь поборется за четвертую награду в плавании 100 метров на спине.



Плавание на спине не считается любимой дисциплиной у Валерии Шабалиной. Ей лучше удаются кроль и баттерфляй. Однако челябинка настолько универсальная спортсменка, что претендует на награды и не в своих коронных стилях плавания.

Впрочем, завоевать золото на дистанции 100 м на спине ей будет гораздо сложнее. Дело в том, что в этом виде программы лучше результаты у основной соперницы россиянки — британки Бетани Ферт. Она является и рекордсменкой мира в этой дисциплине, показав 1.04,05 в 2016 году.

Один из полуфинальных заплывов в Токио Валерия Шабалина выиграла с результатом 1.08,64, показав итоговое третье время среди всех участниц соревнований. Лучше время только у той же Ферт (1.07,16) и ее соотечественницы Джессики-Джейн Апплгейт (1.08,41).

Сегодня, 2 сентября, в 14:10 по челябинскому времени три главных претендента на победу в очной борьбе определят сильнейшего в этой дисциплине. Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть на сайте Паралимпийского комитета России.

Напомним, что на Играх-2020 в Токио Валерия Шабалина завоевала уже три золотые медали в состязаниях среди спортсменок с интеллектуальными нарушениями. В ее активе — победа на дистанции 100 м баттерфляем, 200 м вольным стилем и комплексом.