В Челябинской области зарплаты выросли на 7%

Больше остальных получают жители Пластовского района

Среднемесячная номинальная заработная плата жителей Челябинской области с января по июнь 2021 года выросла на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Зарплата южноуральцев за шесть месяцев текущего года достигла в среднем 45,5 тыс. рублей. Фонд начисленной заработной платы в регионе увеличился на 6,9% — до 214,7 млрд рублей. Количество работников, напротив, сократилось на 0,2% — до 785,9 тыс. человек. Информацию опубликовал Челябинскстат.

Самые большие зарплаты в регионе у жителей Пластовского муниципального района — 76,8 тыс. рублей — и Магнитогорска — 51,6 тыс. рублей. Челябинцы в среднем получают 48,3 тыс. рублей, больше остальных — работники в Центральном (50,4 тыс. рублей) и Советском (50,1 тыс. рублей) районах. Меньше всех по области зарабатывают жители Троицкого (28,3 тыс. рублей) и Кусинского (29,4 тыс. рублей) районов, а также Усть-Катава (29,7 тыс. рублей).

Самый большой рост зарплат за шесть месяцев произошел в Еткульском (+13,9%), Чебаркульском (+13,8%) и Красноармейском районах (+12,9%). Снизились заработные платы только у работников в Пластовском районе — на 32,8%.