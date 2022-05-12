Челябинская рекордсменка намерена побить новое достижение в суточном беге

Александра Овсянникова отправилась в Москву защищать титул чемпионки России

В Москве в ближайшие выходные, 14—15 мая, состоится чемпионат России по суточному бегу. Действующая победительница этого сверхмарафона Александра Овсянникова из Челябинска намерена не только защитить свой титул, но и пробежать дистанцию по нормативу мастера спорта международного класса, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В прошлом году дебютантка соревнований не только стала чемпионкой России в суточном беге, но и установила новый рекорд страны. Александра Овсянникова за 24 часа преодолела дистанцию в 252 км 511 метров. После той победы спортсменка дала большое обстоятельное интервью Первому областному информагентству, в котором рассказала, как вообще решилась на такой шаг и как тяжело было выдержать физические нагрузки.

В этом году соревнования вновь соберут сильнейших сверхмарафонцев, которые будут биться не только за победу, но и призовой фонд в размере 150 тысяч рублей.

«Подготовка к нынешним стартам была насыщенной. Зимой пробовала свои силы на турнире Mad Fox 100 миль. Убедилась, что к трейловым забегам, особенно зимним, я не готова. Весной провела плодотворный 19-дневный сбор в Кисловодске. Все остальное время готовилась к чемпионату России в Челябинске. Поставила задачу-минимум пробежать по нормативу мастера-международника, а это 235 км. Конечно, хотелось бы побить свой же рекорд, но загадывать не хочу — на таких сверхмарафонах может произойти все что угодно»,— поделилась своими ожиданиями Александра Овсянникова в беседе с корреспондентом ИА «Первое областное».

Соревнования по суточному марафону проводятся, как правило, на стандартном легкоатлетическом стадионе с 400-метровыми дорожками. Спортсмены стартуют все вместе и бегут по кругу на дальность за 24 часа. Каким образом преодолевать дистанцию, неважно. Можно делать сколько угодно остановок. Победителем признается тот, кто пробежит как можно большую дистанцию за отведенное время.