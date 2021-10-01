«Бегу пока не упаду» — чемпионка из Челябинска намерена установить рекорд Европы в суточном беге

Рекордсменка России Александра Овсянникова планирует за 24 часа преодолеть 250 км

Всероссийская федерация легкой атлетики ратифицировала национальный рекорд, который установила на чемпионате страны челябинская легкоатлетка — Александра Овсянникова в суточном марафоне преодолела дистанцию 252 км и 511 м. Теперь чемпионка начала подготовку к новому для себя испытанию — чемпионату Европы, где она планирует установить новый рекорд. Каким образом готовиться к таким ультрамарафонам и какие риски для здоровья испытывают их участники рассказала спортсменка в интервью ИА «Первое областное».

В легкой атлетике существует множество состязаний на различные дистанции. Но все наше представление о них, как правило, ограничивается тем, что самая сложная из них — марафон протяженностью в 42 км 195 км. То есть классическая олимпийская дисциплина. Как бы не так! Спортсмены бегают 100 и 200-километровые дистанции. Бывалые марафонцы, профессионалы за глаза называют их сумасшедшими, людьми не от мира сего.

Но есть среди этих забегов на сверхдальние дистанции и особенный старт — суточный бег. Это действительно испытание на прочность и силу духа. И главная сложность для атлетов, рискнувшим принять в нем участие — подготовить себя к такому тесту на выносливость не столько физически, сколько психологически. В одном из таких забегов испытала себя челябинская спортсменка Александра Овсянникова.

Для нее это был дебютный чемпионат России, который она не просто выиграла, но и установила новый национальный рекорд. За 24 часа она преодолела дистанцию в 252 км и 511 метров. И не собирается останавливаться на достигнутом. Восстановив силы после сложнейшего ультрамарафона, челябинка начала подготовку к чемпионату Европы. На нем она намерена установить новый рекорд.

Справка

Соревнования по суточному марафону проводятся, как правило, на стандартном легкоатлетическом стадионе с 400-метровыми дорожками. Спортсмены стартуют все вместе и бегут по кругу на дальность за 24 часа. Каким образом преодолевать дистанцию не важно. Можно делать сколько угодно остановок. Победителем признается тот, кто пробежит как можно большую дистанцию за отведенное время.

Если учесть, что Александра Овсянникова показала итоговый результат в 252 с небольшим километра, то в общей сложности она намотала около 630 кругов по стадиону со средним темпом 5 минут и 40 секунд на километр.

— Александра, вы больше 50 км в своей карьере на соревнованиях никогда не бегали. А тут ультрамарафон! Почему вообще решились на такое?

— Я же много лет занимаюсь спортивной ходьбой. Да, такие расстояния на одних стартах я раньше не преодолевала. То есть база-то есть, организм приучен к серьезным нагрузкам. Я же не спринтом занималась, чтобы потом вот так резко перейти на сверхмарафон. Готовила себя постепенно, повышая километраж на тренировках. Хотя соглашусь, что, наверное, слишком уж перегнула палку (смеется). Мой тренер, Евгений Аллеборн, предлагал попробовать для начала 100 км пробежать для того, чтобы проверить свой организм и возможности. Он долго меня уговаривал сделать так. Но я упертая, уже настроилась на то, что хочу себя испытать именно в суточном ультрамарафоне. Загорелась внутри и задавала себе вопрос — а смогу ли я сутки бежать практически без остановок.

— То есть нужно было просто победить себя и завершить дистанцию?

— Не совсем. Я поставила перед собой задачу выполнить норматив мастера спорта международного класса. То есть надо было пробежать за 24 часа более 225 км.

— Так это колоссальная нагрузка на организм. Страха не было, что он не выдержит?

— Я бы сравнила эти ощущения с первыми впечатлениями от прыжка с парашютом. Еще до первого прыжка у тебя возникает чувство страха из-за неопределенности, потому что не знаешь те эмоции и ощущения, которые спустя мгновения испытаешь. С суточным марафоном — такая же история. И вот эта неопределенность толкает тебя к этому шагу, хочешь узнать каково это — бежать целые сутки без передышки.

По себе помню как я прошла свой первый «полтинник» на соревнованиях по спортивной ходьбе. Мне очень легко далась та дистанция, потому что она была первая. На всех последующих соревнованиях было уже сложней. Потому что уже появилось понимание того, где и когда станет больно и тяжело и нужно включать в себе скрытые резервы.

— Но к таким испытаниям себя заранее готовишь. Как это происходило у вас?

— Конечно же, я очень тщательно готовилась к этим стартам. С тренером разработали подробный план тренировок с графиком «наматывания» километров на тренировках. В интернете изучали методические рекомендации, советы и отзывы спортсменов. Конечно, если бы не годы занятий спортивной ходьбой, я на такой шаг не решилась бы. Все-таки этот вид спорта многое мне дал в плане выносливости. Я не отношу себя к быстрым легкоатлеткам, скоростной подготовки не хватает. Наверное, у меня предрасположенность к длинным дистанциям.

— То есть морально были готовы к тому, чтобы покорить суточный марафон?

— Хм, наверное. А вот тренер сомневался. Боялся за меня. Он думал, что после такой дистанции я брошу бег и не захочу заниматься спортом (смеется).

— По ходу дистанции такие мысли не помещали?

— Да. Мы стартовали в 12 часов дня. И уже где-то под утро стало невыносимо тяжко. Мысленно поругала себя за такие мысли, собрала волю в кулак и побежала дальше. Я вообще всегда росла трудолюбивой девочкой. Если уж поставила перед собой цель, то должна ее выполнить. А еще замечала за собой, что трудности только закаляют меня. Чем сложней и тяжелей, тем больше завожусь. В такие моменты не падаю духом, появляются какие-то скрытые резервы и спортивная злость. В итоге решила тогда для себя — буду бежать пока не упаду.

— Однако не все всегда зависит от нас самих. Организм не обманешь.

Да, я переживала, что по ходу дистанции всплывут какие-нибудь старые травмы и болячки — не дай бог схватит судорога или колени подведут. Но, к счастью, все было на мой стороне. Организм не подвел.

«Александра очень трудолюбивая спортсменка, у нее это в крови. И с очень упертым характером. Если уж решила за что-то браться, то доводит дело до конца. Когда она в первый раз заявила о своем желании принять участие в суточном марафоне, я подумал, что она шутит, не воспринял ее слова всерьез. Стал отговаривать, все-таки это очень сложное испытание даже для подготовленного спортсмена. Но она настолько загорелась этой идеей, что я был бессилен. Пришлось разрабатывать комплексный план подготовки к этим стартам, готовиться к ним основательно. И то, что она выиграла этот чемпионат России, установив национальный рекорд — это целиком и полностью ее заслуга», — говорит Евгений Аллеборн, тренер Александры Овсянниковой.

— У соперников обычно какие причины сходов с дистанции на таких сверхмарафонах?

— У всех по-разному. Кто-то не подготовился к старту физически, кто-то психологически. Мозоли на ногах натирают, коленные суставы не выдерживают и т. п.

— У ходоков обычно тазобедренный сустав подводит.

— А у нас стопы. Техника прохождения дистанции совершенно другая, она больше ударная от постоянного соприкосновения с землей. Еще передняя часть бедра «выпадает». Я вот под конец суточного марафона ног практически не чувствовала, мышцы не слушались. Но главная проблема была не в этом.

Уже под утро обратила внимание на то, что из под кроссовок выступает кровь. Вот я перепугалась — подумала, что ноготь сходит с мизинца и кровоточит. Я поддерживала темп со своим знакомым, говорю ему: «Ты беги, а я паузу возьму — проверю что там у меня с пальцем». А он мне: «Не делай этого ни в коем случае! Терпи, забудь про боль. Если сейчас остановишься, ты сойдешь с дистанции, не сможешь продолжить бег». Как же хорошо, что я его послушала! В таких случаях важно придерживаться заданного темпа, секундная расслабленность и все — пиши пропало, сложно заставить себя вновь включиться в борьбу.

— Так что же там с мизинцем произошло?

— После финиша уже узнала — ноготь на месте, кровяная мозоль была.

— Ужас какой!

— Ноги сильно оттекли. А пять ногтей все-таки спустя некоторое время слезли. Такое часто бывает у спортсменов, занимающихся марафоном. Ничего страшного.

— Один знакомый легкоатлет мне как-то сказал: «У этих марафонцев голова не на своем месте». И я начинаю ему верить.

— Да-да, я слышала от разных людей такие мнения (хохочет). И тренер мне как-то то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что, как бы я ненароком после таких вот забегов не стала с улыбкой до ушей ходить и смеяться без повода. Мол, вести себя неадекватно буду. Но, как видите, все у меня нормально, никаких патологий не обнаружено. Хотя... Сейчас вот общаюсь с вами и еле сдерживаю смех.

Да, наверное, мы не такие как все. Даже в кругу легкоатлетов. Я вот занимаюсь с группой девчонок. Прихожу на тренировку, у них свой план, у меня свой. Спрашивают: «Саш, а сегодня ты сколько бежишь?» Отвечаю им, что «тридцатку». Они крутят у виска, бегут свои 6-10 км. Я свой организм приучила к таким нагрузкам. И они становятся для меня повседневными. Другим людям это непонятно — как можно так много бегать и зачем?

— Действительно, зачем?

— Я получаю от этого удовольствие, мне просто нравится бегать. У каждого человека свои потребности и желания. Кому-то нравится после работы полежать на диване и посмотреть телевизор. Я вместо этого лучше отправлюсь на стадион.

— Но вряд ли такие занятия спортом благоприятно отражаются на здоровье.

— Да, соглашусь — «спорт не лечит, а калечит». Конечно, во всем нужна мера. Но если ты занимаешься спортом профессионально, то хочешь добиться в нем определенных успехов. Ставишь перед собой новые задачи, стремишься их выполнить. И получаешь ни с чем не сравнимый кайф, если добиваешься поставленной цели. Это могут понять только увлеченные спортом люди, которые знают цену достигнутому результату, медали или достижению.

— И зачастую ради достижения этих целей приходится на второй план отодвигать личную жизнь.

— Не без этого. Вот родители постоянно интересуются тем, когда же я подарю им внука. Да, у меня есть молодой человек, тоже спортсмен бывший, сейчас является тренером по греко-римской борьбе.

— А вы с ним сами хотите стать родителями?

— Два года назад не хотела и не готова была к этому. А теперь начинаю задумываться. И все равно спорт пока в приоритете. Пока не выполню запланированных целей, становиться мамой пока не хочу.

— А какие эти цели?

— Есть огромное желание успешно выступить на чемпионате Европы по суточному бегу. Подготовку к этим стартам я уже начала. Хотелось бы установить новый рекорд. Планирую пробежать 100-километровый марафон. В этом году прям рвалась на сверхмарафон Эльтон-Ультра в Волгограде. Это трейловый забег протяженностью в 201 км. Но тренер запретил — говорит, что нужно сначала до конца восстановить силы после чемпионата России. Планов много, в стране проводится множество интересных трейловых марафонов. Лишь бы здоровье не подводило и близкие люди с пониманием относились к моему увлечению. С этим у меня проблем нет, не устаю их благодарить за поддержку.