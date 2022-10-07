Южноуральцы вышли на четвертое место командного зачета на Летних играх паралимпийцев

В третий день соревнований наши земляки завоевали 11 медалей

В Сочи проходят Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», в которых участвуют около 1800 спортсменов в 9 видах спорта. По итогам третьего дня соревнований спортсмены Челябинской области завоевали еще 11 медалей и вышли на четвертое место в командном зачете, сообщает региональный Минспорт.



Челябинские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали. Золото завоевали Алексей Котлов в беге на 400 м, Ольга Бунина в толкании ядра, в плавании лучшими стали Елизавета Сидоренко (100 м брассом и 100 м вольным стилем) и Евгений Степанов (200 м комплексное). Таким образом команда Челябинской области поднялась на 4-е место Летних игр паралимпийцев.



В общей сложности Челябинскую область на соревнованиях представляют 40 атлетов, которые борются за медали в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе и шашках. В этом году участниками соревнований стали более 1800 человек, из которых 170 — представители иностранных государств. Отметим, что по итогам второго дня спортсмены Челябинской области добыли 16 медалей.

