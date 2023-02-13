Хоккейная команда из Коркино стала серебряным призером всероссийских соревнований «Золотая шайба»

За победу в финальном турнире юных хоккеистов боролись 16 команд со всей России

В Республике Башкортостан прошли финальные всероссийские соревнования «Золотая шайба» среди сельских команд юношей 2008–2009 годов рождения. Серебряным призером турнира стала коркинская «Спортивная школа по хоккею», а юные южноуральские хоккеисты Артем Ковязин, Глеб Верходанов получили награды «Лучший защитник» и «Лучший нападающий», сообщает региональный Минспорт.На всероссийских соревнованиях Челябинскую область представляла «Спортивная школа по хоккею» из Коркино. Все команды были поделены на четыре группы и по круговой системе определились участники плей-офф. Южноуральские хоккеисты одержали три победы и заняли первое место в своей группе, а в четвертьфинале уверенно победили команду Томской области — 14:0.В полуфинале команде из Коркино противостоял местный «Кристалл» (Республика Башкортостан). В сложном матче победу вырвали южноуральские хоккеисты и вышли в финальную часть соревнований. В заключительном матче коркинские спортсмены встретились с алтайскими хоккеистами. Южноуральцы не смогли обыграть алтайскую дружину и проиграли со счетом 1:2.Таким образом, «Спортивная школа по хоккею» из Коркино стала серебряным призером финальных соревнований «Золотая шайба». Также Артем Ковязин и Глеб Верходанов были награждены индивидуальными наградами «Лучший защитник» и «Лучший нападающий».Добавим, что в прошлом году команда девушек по хоккею «Челябинские волчицы» стала серебряным призером финальных соревнований всероссийского турнира «Золотая шайба».