Челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова завоевала серебро Всероссийской Спартакиады

А Ирина Зуева стала бронзовым призером

Сегодня, 24 августа, в Казани завершился турнир по дзюдо на Всероссийской летней Спартакиаде. Две медали завоевали южноуральские спортсменки. В весовой категории до 48 кг серебряная медаль в активе Сабины Гилязовой. Бронза в категории 57 кг у Ирины Зуевой, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На турнире по дзюдо в рамках Всероссийской летней Спартакиады сегодня было разыграно еще 7 комплетов наград. В борьбу вступили мужчины (до 81, 90, 100 и +100 кг) и женщины (до 48, 52, 57 кг). Вышли на татами и четыре представителя Челябинской области.

В мужском турнире южноуральцы проявить себя не смогли. Асхаб Хаджимурадов (81 кг) и Андрей Павлюков (100 кг) проиграли в первых же поединках Батыру Курбанову (Самарская область) и Ниязу Билялову (Татарстан) соответственно. Юрий Божа (90 кг) сумел преодолеть первый раунд, но уступил во втором.

Успешнее выступили южноуральские спортсменки. В весовой категории до 48 кг подтвердила свой высокий уровень мастерства Сабина Гилязова. Она начала турнир с двух побед над Татьяной Ковшовой (Красноярский край) и Кристиной Булгааковой (Ставропольский край). В полуфинале подопечная Ивана Першина выиграла у Анны Моисеевой (Свердловская область), но не справилась в решающей схватке за золото с ее землячкой Кристиной Дудиной. В итоге — серебряная медаль соревнований.

Среди фаворитов турнира значилась и челябинка Ирина Зуева в весовой категории до 57 кг. И ей удалось, в целом, показать хороший уровень борьбы. Однако его хватило только для завоевания бронзовой медали. Южноуральская спортсменка удачно провела два первых поединка, выиграв у Светланы Уваровой (Москва) и Виты Майданик (Самарская область), однако в полуфинале уступила Анастасии Конкиной из Санкт-Петербурга. В утешительном поединке за бронзу подопечная Андрея Вострикова была сильней москвички Дарьи Чекалиной.

Напомним, что вчера, 23 августа, бронзовую медаль в категории до 70 кг завоевала челябинка Таисия Киреева. Еще две спортсменки, Дина Гизатулина и Анастасия Холодилина, остановились в шаге от пьедестала, заняв итоговые 5-е места.