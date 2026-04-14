Челябинке Таисии Киреевой присвоили звание «Заслуженный мастер спорта» по самбо

Она стала первым в регионе обладателем такого высокого спортивного разряда

В российском спорте появилось еще одно почетное звание у представительницы Южного Урала. Воспитаннице челябинской спортшколы «Динамо» Таисии Киреевой присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России» по самбо. Она стала первой спортсменкой в регионе, удостоенной этого высокого спортивного разряда, сообщает челябинская СШОР «Динамо».

Таисия Киреева родилась 13 декабря 1990 года. За плечами спортсменки — внушительная карьера не только в самбо, но и в дзюдо, а также в борьбе на поясах. Звездный час для нее наступил в 2025 году, когда спортсменка сначала впервые выиграла золото национального чемпионата, а затем победила на чемпионате мира в Бишкеке.

«Заслуженный мастер спорта» — звание, которое присваивается за выдающиеся достижения. Для Челябинской области этот случай стал историческим: Таисия Киреева — первая в регионе, кто получил его по самбо. Занимается она под руководством Андрея Вострикова, а начала свой спортивный путь с тренером Салаватом Мингазовым.