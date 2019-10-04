Кубки и медали к предстоящему чемпионату по плаванию среди полицейских уже готовы

Соревнования сотрудников правоохранительных органов состоятся с 21 по 25 октября.

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В преддверии чемпионата МВД России по плаванию в главном управлении по Челябинской области состоялось совещание, в ходе которого организаторы спортивного мероприятия представили кубки, медали и сувенирную продукцию турнира.

На встрече присутствовали руководители структурных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области, они обсуждали организационные вопросы масштабного спортивного праздника, в том числе принятые меры, направленные на обеспечение безопасности граждан, создание комфортных условий для участников и гостей соревнований.

Всего в турнире, который пройдет с 21 по 25 октября в плавательном бассейне «Строитель» в Челябинске примут участие 54 команды территориальных органов внутренних дел России и 17 учебных заведений системы МВД России, общее количество участников превысит 400 человек.

Самой оригинальной дисциплиной соревнований станет заплыв в форменном обмундировании.

«В профессиональной деятельности навыки плавания в обмундировании могут пригодиться полицейским при преследовании преступников или спасении утопающих. Участники заплывов должны прийти к финишу, не потеряв служебные нашивки, шевроны и погоны. Поэтому некоторые пришивают их к форме нитками», — поделился Игорь Литвинов, начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Челябинской области.

Подготовка к федеральным состязаниям среди сотрудников правопорядка идет полным ходом. Отметим, что это ежегодное соревнование впервые пройдет на территории Южного Урала.