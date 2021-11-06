Челябинка выиграла чемпионат мира по бодибилдингу

Татьяна Мандолина стала лучшей в категории «Бодифитнес до 163 сантиметров»

Накануне, 5 ноября, в Испании завершились соревнования IFBB World Championships по бодибилдингу. Челябинка Татьяна Мандолина завоевала золото чемпионата мира, о чем сообщила на свей странице в соцсети «Инстаграм».

«Нереальное становится реальным. Я трехкратная чемпионка мира 19/20/21 и первая в мировом рейтинге»,— написала Татьяна.

Известно, что челябинка стала первой в номинации «Бодифитнес» среди девушек ростом до 163 сантиметров.

Отметим, Татьяна Мандолина нередко завоевывает первые места на престижных конкурсах. Так, в середине сентября челябинка подтвердила звание сильнейшей спортсменки мира на континентальном турнире по бодибилдингу и фитнесу «Арнольд Классик-Европа».



В мае 2021 года Татьяна Мандолина стала победительницей чемпионата Европы по бодибилдингу, который также проходил в Испании.

