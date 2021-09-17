Челябинка Татьяна Мандолина выиграла турнир «Арнольд Классик» по бодибилдингу

Южноуральская спортсменка завоевала золото в категории до 163 см

В испанской Севилье завершился престижный континентальный турнир по бодибилдингу и фитнесу «Арнольд Классик-Европа». Подтвердила звание сильнейшей спортсменки мира челябинка Татьяна Мандолина. Она не знала себе равных в категории среди женщин до 163 см.

«Мне нужна была эта победа, потому что ранее эти соревнования не выигрывала. В 2019 году завоевала серебряную медаль. Эмоции переполняют, потому что долго и тщательно готовилась к этим соревнованиям. И теперь безумно рада, что получилось достигнуть своей цели и выиграть этот престижный турнир», — поделилась впечатлениями Татьяна Мандолина в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Южноуральская спортсменка уже имеет большой международный соревновательный опыт, неоднократно побеждала на региональных и всероссийских турнирах. Ранее Татьяна Мандолина становилась чемпионкой Европы и мира.