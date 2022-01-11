Опубликован список номинантов главной народной премии «Светлое прошлое» в 2022 году. В него вошли 11 человек — знаменитых уроженцев Челябинской области, добившихся успеха в разных областях.В числе номинантов в 2022 году скульптор, заслуженный художник РФ Виктор Митрошин, параспортсменка, многократная чемпионка Европы и мира пловчиха Валерия Шабалина (она на фото), физик, академик Международной академии лазерной медицины и хирургии Виктор Задков, музыкант Ирина Куликова, генерал-полковник ФСБ в отставке Александр Царенко, журналист Николай Михайлов, дзюдоист, чемпион Олимпийских игр Мансур Исаев.
Церемония награждения победителей состоится 30 января в Челябинском театре драмы. По традиции ее проведут народные артисты России Олег Митяев и Марина Есипенко.
Лауреатами премии «Светлое прошлое» в разные годы становились музыкант Александр Градский, шахматист Анатолий Карпов, актер Александр Пороховщиков, хоккеисты Сергей Макаров и Вячеслав Быков, телеведущий Александр Масляков, летчик-космонавт Максим Сураев.