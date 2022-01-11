Скульптор Виктор Митрошин и параолимпийская чемпионка Валерия Шабалина стали номинантами премии «Светлое прошлое»

Среди номинантов: тхэквондистка Анастасия Барышникова, искусствовед Людмила Давыдова, физик Виктор Задков

Опубликован список номинантов главной народной премии «Светлое прошлое» в 2022 году. В него вошли 11 человек — знаменитых уроженцев Челябинской области, добившихся успеха в разных областях.