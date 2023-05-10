Челябинка Оксана Степанова завоевала титул чемпионки Азии по гиревому спорту

Серебряными призерами стали Вячеслав Плотников и Семен Селиверстов

В Бишкеке (Кыргызстан) завершился чемпионат Азии по гиревому спорту, на котором три медали в составе сборной России завоевали атлеты Челябинской области. Победительницей соревнований стала Оксана Степанова, серебряные награды в активе у Вячеслава Плотникова и Семена Селиверстова, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Челябинка Оксана Степанова показала лучший результат в состязаниях среди женщин. За 10 минут она совершила 187 рывков 24-килограммовой гири, что принесло ей золотую медаль чемпионата Азии.

Серебряными призерами соревнований в своих весовых категориях стали еще два челябинца — Вячеслав Плотников и Семен Селиверстов.

Спортсмены занимаются под руководством Ивана Денисова, Сергея Степанова, Андрея Симушина и Олега Потапова в двух спортшколах города — «Атлет» и «Олимп». Впереди их ждет чемпионат России, который пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 12 июня.