13‑кратный чемпион мира Иван Денисов возобновил карьеру в гиревом спорте

Титулованный челябинский атлет завоевал золото на чемпионате УрФО

Один из самых титулованных гиревиков мира Иван Денисов из Челябинска возобновил свою спортивную карьеру, одержав победу на чемпионате УрФО. Южноуральские атлеты на прошедших в Сургуте соревнованиях завоевали пять медалей и теперь будут готовиться к чемпионату России в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



В Сургуте на чемпионате УрФО по гиревому спорту за награды боролись более 140 человек из 6 регионов. Челябинские спортсмены завоевали пять медалей различного достоинства и в общекомандном зачете заняли пятое место.



Победителями соревнований в составе сборной Челябинской области стали Семен Селиверстов (81 подъем в длинном цикле), Иван Денисов (81 подъем в упражнении длинный цикл и 196 очков в двоеборье) и Оксана Степанова (195 подъемов в упражнении рывок). Серебряные награды завоевали Вячеслав Плотников (сумма двоеборья — 226 очков) и Максим Ерин (сумма двоеборья — 166 очков).



Южноуральские спортсмены прошли отбор на чемпионат России, который пройдет в Санкт-Петербурге, где сразятся сильнейшие гиревики России, Европы и мира.



Отметим, что Иван Денисов является одним из самых известных и титулованных гиревиков мира. Заслуженный мастер спорта установил и обновил несколько рекордов мира, является 13-кратным чемпионом планеты. В последний раз подобный титул он завоевал в 2019 году, однако после этого в соревнованиях не выступал, сосредоточившись на тренерской деятельности.

