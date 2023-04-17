Один из самых титулованных гиревиков мира Иван Денисов из Челябинска возобновил свою спортивную карьеру, одержав победу на чемпионате УрФО. Южноуральские атлеты на прошедших в Сургуте соревнованиях завоевали пять медалей и теперь будут готовиться к чемпионату России в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
В Сургуте на чемпионате УрФО по гиревому спорту за награды боролись более 140 человек из 6 регионов. Челябинские спортсмены завоевали пять медалей различного достоинства и в общекомандном зачете заняли пятое место.
Победителями соревнований в составе сборной Челябинской области стали Семен Селиверстов (81 подъем в длинном цикле), Иван Денисов (81 подъем в упражнении длинный цикл и 196 очков в двоеборье) и Оксана Степанова (195 подъемов в упражнении рывок). Серебряные награды завоевали Вячеслав Плотников (сумма двоеборья — 226 очков) и Максим Ерин (сумма двоеборья — 166 очков).
Южноуральские спортсмены прошли отбор на чемпионат России, который пройдет в Санкт-Петербурге, где сразятся сильнейшие гиревики России, Европы и мира.
Отметим, что Иван Денисов является одним из самых известных и титулованных гиревиков мира. Заслуженный мастер спорта установил и обновил несколько рекордов мира, является 13-кратным чемпионом планеты. В последний раз подобный титул он завоевал в 2019 году, однако после этого в соревнованиях не выступал, сосредоточившись на тренерской деятельности.
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