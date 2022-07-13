Легкоатлетка Наталья Комбарова завоевала серебро на первенстве России

Челябинская спортсменка пробежала 100‑метровку за 11,81

В Казани стартовало первенство России по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. В первый день соревнований отличилась челябинка Наталья Комбарова, завоевавшая серебро на дистанции 100 метров с результатом 11,81, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Старт в Казани является одним из этапов отбора на I Спартакиаду сильнейших спортсменов России, в которой состязания по легкой атлетике пройдут в конце августа в Челябинске. Именно поэтому первенство России U23 собрало сильнейших юниоров этого возраста.

Отправился в столицу Татарстана и сильнейший состав Челябинской области. В команду вошли 38 спортсменов. В первый день соревнований первую медаль в копилку южноуральской команды положила Наталья Комбарова. На дистанции 100 метров челябинка показала второй результат — 11,81. Победу в этом виде программы одержала Виктория Максимова с результатом 11,78.

«Возможно, могла показать более хороший результат. Но на старте подул сильный встречный ветер. Тем не менее, довольна своей серебряной медалью, хотя я всегда настраиваюсь на победу и ставлю максимальные задачи», — дала экспресс-комментарий Наталья Комбарова пресс-службе ВФЛА.

Челябинская спортсменка свои выступления на ПР-23 еще не завершила. Ей предстоит выйти на старт 200-метровой дистанции и, возможно, одной из эстафет.