Спортсменка из Южноуральска завоевала золото на первенстве России по тяжелой атлетике

Лилия Калдузова впервые выиграла подобные соревнования

На первенстве России по тяжелой атлетике в Иркутске великолепный результат показала Лилия Калдузова из Южноуральска. Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 59 кг и таким образом впервые в своей карьере завоевала титул сильнейшей тяжелоатлетки страны среди юниорок не старше 18 лет, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В столицу Приангарья прибыли сильнейшие юниоры и юниорки страны. Им предстоит побороться за победу в двух возрастных категориях — 15—18 и 19—20 лет. Накануне были разыграны первые комплекты наград. Успешно выступила в турнире спортсменка из Челябинской области Лилия Калдузова. Она стала победительницей первенства России среди спортсменок не старше 18 лет в весовой категории до 59 кг.

Первенство России по тяжелой атлетике. Юниорки 15—18 лет. Весовая категория до 59 кг. Результаты:

1. Лилия Калдузова (Челябинская область) — 186 кг (82+104).

2. Айсылу Нигматзянова (Республика Башкортостан) — 170 кг (80+90).

3. Анастасия Гусева (Москва) — 161 кг (76+85).

«Я очень рада своему выступлению, обновила свои личные рекорды. И сама организация первенства России на высочайшем уровне. Благодарю всех за поддержку и в первую очередь хочу сказать спасибо своему тренеру Алексею Сергеевичу Гуторову. Во многом благодаря ему мне и удалось достичь такого результата», — рассказала Лилия Калдузова корреспонденту ИА «Первое областное».

Отметим, что спортсменка занимается тяжелой атлетикой уже около 6 лет. Ранее она становилась серебряным (2025 год) и бронзовым (2024 год) призерами первенства России. Кроме того, в ее активе есть победа на Спартакиаде учащихся России в 2024 году.

Первенство России по тяжелой атлетике проходит в Иркутске и завершится 12 октября. Эти соревнования служат основой для формирования юниорской сборной страны.