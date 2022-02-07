Челябинская спортсменка стала серебряным призером Кубка России по тяжелой атлетике

Кристина Новицкая заняла второе место в весовой категории до 55 кг

В Орле стартовал Кубок России по тяжелой атлетике. В первый день соревнований отличилась южноуральская спортсменка Кристина Новицкая. Челябинка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 55 кг, сообщает Федерация тяжелой атлетики России.

На Кубок России, который пройдет с 3 по 10 февраля в городе Орле, прибыли сильнейшие атлеты страны — около 200 спортсменов из 43 регионов. Успешно выступила в первый день соревнований челябинка Кристина Новицкая. Подопечная Павла Григорьева показала достойный результат в весовой категории до 55 кг, став серебряным призером.

Воспитанница СШОР «Атлет» в рывке показала результат в 84 кг, а в толчке — 106 кг. Итоговая сумма — 190 кг. Кристина Новицкая совсем немного уступила победительнице соревнований Светлане Ершовой из Воронежской области (191 кг).