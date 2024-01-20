Воспитанник челябинской школы по спортивной борьбе стал чемпионом России

В финале Вааг Маргарян одержал победу над соперником из Красноярского края

В Наро-Фоминске Московской области проходит чемпионат России по спортивной борьбе. Сегодня, 20 января, стало известно о том, что титул чемпиона России по греко-римской борьбе в весовой категории 87 килограммов завоевал Вааг Маргарян, представлявший Челябинскую область. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

В финальном поединке он одержал победу над представителем Красноярского края Адланом Акиевым со счетом 2:0.

До финала Вааг Маргарян выиграл четыре поединка: в 1/16 финала он одержал победу над москвичом со счетом 8:0, в 1/8 финала — над спортсменом из Ивановской области с тем же счетом, в 1/4 финала он победил соперника из Новосибирской области со счетом 2:0, а в 1/2 финала — соперника из Краснодарского края со счетом 4:3.

Вааг Маргарян — выпускник спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе имени заслуженного тренера России Леонида Мошкина. Является многократным призером чемпионата России, победителем первенства Европы среди юниоров до 24 лет.