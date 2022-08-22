Челябинка Александра Кулешова с победы стартовала в турнире по боксу на Всероссийской Спартакиаде

В весовой категории до 50 кг она выиграла у Ренаты Базель из Москвы

На Всероссийской летней Спартакиаде стартовал мужской и женский турниры по боксу. Первый свой поединок провела челябинка Александра Кулешова. В весовой категории до 50 кг южноуральская спортсменка единогласным решением судей победила Ренату Базель из Москвы и вышла в полуфинал турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первый день соревнований состоялись четвертьфинальные поединки среди женщин в весовых категориях до 50 и 75 кг, а также в категории свыше 92 кг среди мужчин. Турниры проходят в олимпийских весовых категориях, в каждой из которых представлены по восемь спортсменов.

В первом своем поединке Александра Кулешова уверенно выиграла у Рената Базель из Москвы. Судьи присудили ей победу единогласным решением. Следующий бой челябинка проведет 25 августа с Юлией Чумгалаковой из Москвы. В другом полуфинале встретятся Екатерина Молчанова (Краснодарский край) и Гелюса Галиева (Республика Татарстан).

Напомним, что Челябинская область представлена на Всероссийской летней Спартакиаде семью боксерами. Помимо Александры Кулешовой, пробились на главный старт года Елизавета Карташкова (54 кг), Ирина Автина (60 кг), Лана Маллюганова (66 кг), Эдмонд Худоян (51 кг), Алексей Киселев (57 кг) и Андрей Стоцкий (92 кг).

Сегодня, 22 августа, в вечерней части программы на ринг выйдут Андрей Стоцкий и Лана Маллюганова. Их соперниками станут Антон Зайцов (ПФО) и Елена Выстропова (СЗФО).