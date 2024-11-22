Челябинец Григорий Иванов получил нейтральный статус спортсмена

Он стал первым российским прыгуном в воду, кому разрешили выступать в международных соревнованиях

Прыгун в воду Григорий Иванов из Челябинска получил нейтральный статус спортсмена и теперь может выступать на международных соревнованиях. Это стало возможным после того, как Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) смягчила критерии допуска российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщает Федерация водных видов спорта России.

World Aquatics обновила правила по нейтральному статусу, в обновленном документе нет указания на выполнение норматива для участия в крупнейших стартах исключительно за пределами России и Белоруссии. Другими словами, международная федерация водных видов спорта разрешила российским спортсменам принимать участие в турнирах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.

Одним из первых такой нейтральный статус получил челябинец Григорий Иванов. Прыгун в воду теперь сможет выступать на международных соревнованиях, за исключением чемпионата мира.

«Мне 23 года. Я молод и как профессиональный спортсмен, считаю, себя еще не реализовал. Мне хочется большего, хочется побороться за высокие места с сильнейшими соперниками», — отметил Григорий Иванов в интервью телеканалу Матч-ТВ.

Отметим, что челябинский спортсмен получил нейтральный статус вместе с Надеждой Трифоновой из Санкт-Петербурга и волгоградкой Ульяной Клюевой. Это первые российские прыгуны в воду, получившие нейтральный статус.

Напомним, что Григорий Иванов является чемпионом России, неоднократно становился победителем и призером Кубков страны. Он занимается под руководством тренера Юрия Пирожкова в челябинской спортшколе № 7.