Челябинец Григорий Иванов упустил шанс выступить на чемпионате мира по прыжкам в воду

Он не смог отобраться в состав сборной России на соревнованиях в Екатеринбурге

Две серебряные медали завоевал челябинец Григорий Иванов на чемпионате России по прыжкам в воду. На соревнованиях в Екатеринбурге наш земляк занял вторые места в синхронных прыжках с трамплина. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы отправиться в составе сборной России на чемпионат мира в Сингапур, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания в Екатеринбурге пропускал один из лидеров национальной сборной Евгений Кузнецов. В этой связи хороший шанс заявить о себе появился у челябинца Григория Иванова. В синхронных прыжках его напарником стал Никита Шлейхер, который вместе с Кузнецовым является первым номером в сборной России.

Увы, сформированный новый дуэт не смог реализовать себя в полной мере. В синхронных прыжках Григорий Иванов / Никита Шлейхер показали лишь второй результат. Победу здесь одержали Илья Молчанов / Геннадий Фокин.

Чемпионат России — 2025 по прыжкам в воду. Синхронные прыжки, трамплин 3 метра, мужчины:

1. Илья Молчанов / Геннадий Фокин — 417,51.

2. Григорий Иванов / Никита Шлейхер — 394,53.

3. Александр Калашников / Александр Черепахин — 394,08.

Шанс побороться за победу у челябинца Григория Иванова был еще и в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Увы, но и здесь наш земляк оказался в шаге от победы. С Викторией Королевой он стал серебряным призером.

Чемпионат России — 2025 по прыжкам в воду. Смешанные синхронные прыжки, трамплин 3 метра:

1. Елизавета Кузина / Илья Молчанов (302,52).

2. Виталия Королёва / Григорий Иванов (296,40).

3. Кристина Ильиных / Аркадий Айдаров (270,39).

По итогам чемпионата России — 2025 была сформирована сборная России, которая выступит на мировом первенстве в Сингапуре. В нее были включены только победители национального отбора. К сожалению, Григорий Иванов в этот список не попал. Впрочем, шанс отправиться на ЧМ-2025 у нашего земляка еще есть. В ближайшие дни состоится совет тренерского штаба сборной России, но котором будет утвержден состав команды на турнир в Сингапуре. Напомним, что чемпионат мира по прыжкам в воду пройдет с 11 июля по 3 августа.