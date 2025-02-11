Челябинский спортсмен завоевал серебро Кубка России по прыжкам в воду

На соревнованиях в Санкт‑Петербурге Григорий Иванов также стал бронзовым призером

В Санкт-Петербурге завершился Кубок России по прыжкам в воду. Успешно выступил в турнире челябинец Григорий Иванов, завоевавший две медали. В первый день соревнований он стал бронзовым призером в синхронных прыжках, а завершил свое выступление серебром в прыжках с трехметрового трамплина, сообщает результаты Кубка страны Федерация водных видов спорта России.

Соревнования в Санкт-Петербурге челябинский спортсмен начал с успешного выступления в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Мы уже сообщали, что он завоевал бронзу в паре с воронежцем Григорием Фокиным. В последний день соревнований Григорий Иванов завоевал еще одну медаль, серебряного достоинства. Он показал второй результат в личных состязаниях в прыжках с трамплина.

Воспитанник Юрия Пирожкова из челябинской ОСШ по водным видам спорта неудачно начал свои попытки, завалив первый прыжок. Судьи оценили его в 66,0 балла. Но исправился, с каждым разом улучшая свои результаты. В последнем, шестом прыжке он набрал максимальную сумму баллов среди всех участников (87,40), но этого не хватило для того, чтобы стать чемпионом. Он уступил лишь 1,10 балла победителю турнира Александру Черепахину из Санкт-Петербурга.

Прыжки в воду. Кубок России. Мужчины, трамплин 3 м:

1. Александр Черепахин (Санкт-Петербург) — 459,85.

2. Григорий Иванов (Челябинская область) — 458,75.

3. Никита Шлейхер (Татарстан) — 445,15.

Соревнования в Санкт-Петербурге стали отборочными на Кубок Евразийских стран, который пройдет в середине марта в Южно-Сахалинске. Состав участников этих международных стартов еще не объявлен, но велика вероятность того, что примет в них участие и челябинский спортсмен.