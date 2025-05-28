«Даже после тысячи прыжков испытываю страх, когда стою на трамплине» — Григорий Иванов

Челябинский спортсмен знает, как лучше входить в воду без брызг

Челябинскому спортсмену Григорию Иванову 24 года, из них 17 он занимается прыжками в воду. Сейчас Григорий — один из лидеров национальной команды, неоднократно становился победителем и призером чемпионатов России, а недавно достойно выступил на Гран-при в Мексике. За годы тренировок он совершил более тысячи прыжков, но говорит, что даже сейчас, выходя на трамплин, все равно испытывает небольшой страх. В интервью нашему корреспонденту он рассказал о том, что его заставляет так долго оставаться в спорте, о любви к хоккейному клубу «Трактор» и почему большую роль в его успехах сыграл... Евгений Кузнецов.

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«Вот посмотри, хороший пацан растет! Он влюблен в прыжки, очень трудолюбивый парень. А самое главное — он знает, к чему стремиться. Он может стать одним из лидеров сборной России», — тренер Юрий Пирожков посоветовал мне обратить внимание на тогда еще совсем юного Гришу Иванова.

Боюсь соврать, но было это, кажется, 12 лет назад. Тогда о челябинском спортсмене еще никто толком не знал, хотя к этому возрасту он уже выполнил норматив мастера спорта. И неясно было, сможет ли он войти в обойму сильнейших прыгунов в воду. Лишь опытный тренер видел в нем талант и стремление быть лучшим.

Помнится, тогда во время интервью Гриша Иванов произвел на меня сильное впечатление. Вроде юный еще совсем парень, а на вопросы отвечал глубоко, рассудительно и зрело. А еще рассказал о своем кумире в спорте. Титулованный Дмитрий Саутин (пожалуй, лучший российский спортсмен в истории прыжков в воду) был для него примером того, к чему нужно стремиться. Прошло 12 лет и, как оказалось, приоритеты у Григория Иванова немного изменились.

— Да, Саутин — легенда мирового спорта! Смотрел на его прыжки и получал эстетическое удовольствие от того, что он делает. Но сейчас понимаю, что большее влияние на мое становление и развитие в прыжках в воду оказал Евгений Кузнецов. С 18 лет я езжу с ним на сборы, выступаю на соревнованиях. Я многому у него научился. Несмотря на свои титулы и регалии, он — простой в общении человек, готов всегда помочь советом.

— Известная в прошлом спортсменка, а ныне журналистка Елена Вайцеховская в своих материалах неоднократно подчеркивала, что Дмитрий Саутин слишком поздно ушел из спорта. Мол, ему надо было раньше завершать карьеру и быть непобежденным. Согласен?

— Возможно. Это со стороны кажется, что прыгать в воду в серьезном возрасте — просто. Но для сложных вращений нужна большая подготовка. Саутин прыгал на высоком уровне до 40 лет. Но к тому времени его программа была уже не настолько сложной. Скажем, сейчас Евгению Кузнецову 35 лет, у него очень сложные прыжки. И я даже не представляю, как он в таком возрасте их «вывозит».

— Ты сам уже 17 лет занимаешься прыжками в воду — это очень много для любого спортсмена. Что тебя заставляет так долго держаться на высоком уровне?

— Мне это интересно, я живу этим. Да, тренировки вроде монотонные, но я с радостью на них хожу — постоянно работаю над техникой, сложностью элементов. Хотя, чего скрывать, иногда лень и усталость берут верх. Но сделаешь небольшую паузу — и вновь испытываешь такие ощущения, как будто в первый раз вышел на трамплин. Сердечко стучит, мурашки по коже...

— Даже после тысячи прыжков бывает иногда страшно прыгать в воду?

— Да, коленки дрожат, если неделю не тренировался. Я не могу объяснить, что именно пугает... Нет, высоты и воды я не боюсь. Но сердце сжимается перед тем, как прыгнуть в воду. Наверное, это даже хорошо. Спортсмен должен испытывать небольшое чувство страха, оно заставляет его быть предельно собранным.

* * *

Прыгуны в воду — это штучный товар. В том плане, что в обойме национальной сборной их немного. Это не массовый вид спорта. А еще их мало кто знает. У широкой публики, любителей спорта на слуху фамилии биатлонистов, легкоатлетов, лыжников, боксеров и т. д. Я уж не беру представителей командных видов спорта. И все же есть в российских прыжках в воду один атлет, чье имя на слуху. Да-да, речь о том же Евгении Кузнецове. Харизматичный спортсмен активен в медийном плане, умеет себя подать и подогреть интерес к прыжкам в воду.

— Еще он очень умный человек, интеллектуал! Женя так грамотно и интересно излагает свои мысли в интервью. Журналисты его любят, потому что знают: с ним может получиться хороший материал.

— Тебя не обижает, что если речь идет о прыжках в воду, то только он на слуху? По титулам и регалиям другие наши атлеты тоже достойны внимания.

— А что тут обижаться? Евгений Кузнецов заслужил это. В моем возрасте он уже выступал на Олимпийских играх, побеждал на топовых международных соревнованиях. Мне и многим моим коллегам по сборной еще ой как далеко до регалий Кузнецова. Я вот вроде уже давно закрепился в сборной России, но стабильности прыжков еще не хватает. Мало выиграть какой-то значимый турнир, гораздо сложнее и важнее на каждых соревнованиях подтверждать свой высокий уровень.

— У тебя сложная программа прыжков? Она позволяет рассчитывать на высокие места в мире даже при наличии ошибок в ее выполнении?

— Хороший вопрос, с подковыркой (улыбается). Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Да, часто бывает так, что на топовых соревнованиях атлеты при безупречном исполнении прыжков не могут выиграть турнир по одной причине — у них не самая сложная программа прыжков. И наоборот, при очевидных ошибках некоторые прыгуны могут взлететь вверх за счет сложных прыжков. Я анализировал свою программу и соперников, моя по сложности входит в мировой топ‑10. Сейчас работаю над тем, чтобы сделать ее еще круче. Есть два прыжка, которые я пока отрабатываю только на тренировках и не спешу заявлять на соревнования.

— Недавно ты выступил на крутом международном турнире — Кубке мира в Мексике. Ощутил масштаб соревнований и уровень соперников?

— Мне больше запомнился долгий перелет. В общей сложности добирались до места проведения соревнований с учетом всех пересадок аж 46 часов! Это жесть была! Но в целом я очень доволен такой поездкой. Этот Кубок мира собрал сильнейший состав участников, в нем выступили все лидеры прыжков в воду, лучшие из лучших.

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«Мы с супругом оба очень переживаем и следим за успехами сына. То, как мы его поддерживаем, — это вообще отдельная история! Если проходят соревнования, в которых выступает Гриша, мы места себе не находим. Ходим по квартире из угла в угол, держим кулачки. И давление поднимается, и голова начинает болеть... Говорим себе, что нужно поспокойней ко всему этому относиться, но не получается. Еще у нас старший сын есть, он спортом не занимается, но тоже является большим болельщиком брата».

Маргарита Иванова, мама Григория

— Доволен своим выступлением?

— В целом да. Хотя очень волновался и переживал, не знал, чего от себя ожидать. А потом понял — а зачем я голову себе забиваю ненужными мыслями? Они такие же люди, с ними можно соперничать. И появилась какая-то уверенность в себе. Поэтому и получилось выйти в финал соревнований, занять в итоге 9‑е место. Мог выступить и лучше, но результатом этим доволен.

* * *

Дисциплин в прыжках в воду немного. Индивидуальные, синхронные (то есть в паре) и микст (смешанные). Григорий Иванов чаще побеждал и завоевывал медали в синхронных прыжках. Здесь, кстати, у российских спортсменов больше шансов побороться за медали на топовых международных соревнованиях. Но в последнее время челябинский спортсмен все чаще выступает только в личных состязаниях.

— В нашей команде уже есть сформировавшиеся дуэты в «синхроне». Скажем, Евгений Кузнецов / Никита Шлейхер в национальной сборной проходят первым номером. Этот сезон я буду выступать с Ильей Молчановым из Москвы. Да и в миксте ставлю задачи высокие, здесь моим партнером является Ульяна Клюева из Волгограда.

— Эта девушка и есть та самая — любимая и единственная для тебя?

— Да (улыбается). Мы с ней давно знакомы, лет с 11. Прикипели друг к другу, а теперь возникло новое чувство. Но больше я вам ничего не скажу, это наш секрет (смеется).

— Окей, но свадьбу когда ждать?

— План есть, и мы его придерживаемся (ах-ха-ха). Пока все мысли связаны со спортом. И у нее, и у меня. Свадьба и создание семьи — это в будущем.

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«Гриша уже знакомился с родителями Ульяны, приезжал к ним в Волгоград. И девушка у нас была в Челябинске. Мы рады, что у Гриши есть вторая половинка, ему с этой девушкой комфортно. Но я всегда за то, чтобы молодые люди очень хорошо подумали, прежде чем сделать такой серьезный шаг. Свадьба в жизни каждого человека должна быть одна. И если уж выбрал себе спутника, то на всю жизнь».

Маргарита Иванова, мама Григория

— Есть у тебя еще какие-то увлечения, помимо прыжков в воду?

— Люблю хоккей, всем сердцем и душой поддерживаю челябинский «Трактор». Смотрел по ТВ все матчи команды в финале Кубка Гагарина. Жаль, что наша команда проиграла. Она в этом сезоне была достойна того, чтобы стать чемпионом. Еще нравится смотреть баскетбол — в большей степени интересуют матчи НБА.

— Есть селфи с каким-нибудь топовым спортсменом?

— Я не очень люблю фотографироваться. Хотя есть кадр со знаменитым боксером Майком Тайсоном. Как-то в аэропорту Дрездена поймал его, попросил сфоткаться.

— Уже определился со своим будущим? Кем ты будешь после завершения карьеры?

— Да, планирую стать тренером. Поэтому сейчас плотно занимаюсь учебой в УралГУФК. Но погодите — не надо меня отправлять на пенсию. Я еще не сказал своего последнего слова в спорте. Сейчас появилась надежда на то, что, пусть и в нейтральном статусе, российские прыгуны в воду смогут выступать в международных соревнованиях. Мне есть что доказывать, есть к чему стремиться. И будет здорово, если буду прыгать в воду на высоком уровне как можно дольше. До 40 лет, как мой кумир Дмитрий Саутин...