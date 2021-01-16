Бой между Ковалевым и Меликузиевым отменен

Причиной стал положительный допинг-тест челябинского боксера

Бой между челябинским боксером Сергеем Ковалевым и спортсменом из Узбекистана Бектемиром Меликузиевым отменен. Об этом сегодня сообщил портал BoxingScene.

Запланированный на 30 января поединок, который должен был состояться в казино Fantasy Spring в Калифорнии, отменили из-за положительного допинг-теста Ковалева. Напомним, в крови южноуральца был обнаружен синтетический тестостерон.

«Узнав о заключении Ковалева, Атлетическая комиссия штата Калифорния решила, что мероприятие должно быть отменено. Несмотря на то, что мы подавлены из-за Меликузиева, мы уверены, что он еще сможет проявить себя в 2021 году»,— передает слова компании-организатора Golden Boy Promotions издание.

Отметим, промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува настаивает на том, чтобы были проверены все спортивные добавки челябинского спортсмена, а также будет запрошено вскрытие пробы Б.

Несмотря на то, что, по словам врачей, синтетический тестостерон мог повлиять на результат боя в пользу Ковалева, поскольку запрещенное вещество является аналогом естественного гормона и увеличивает силу и меткость, 24-летний Бектемир Меликузиев заявлял, что не обращает внимание на этот результат и хочет, чтобы поединок состоялся.