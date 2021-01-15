Сергей Ковалев провалил допинг-тест перед боем с Бектемиром Меликузиевым

Бой под угрозой срыва, команда челябинца запросит вскрытие пробы Б





Российский боксер Сергей Ковалев провалил допинг-тест за две недели до боя против Бектемира Меликузиева. В крови уроженца Челябинской области обнаружили синтетический тестостерон, входящий в число запрещенных препаратов. Об этом сообщил портал BoxingScene. Таким образом высока вероятность отмены боя, запланированного на 30 января.



«Сергей Ковалев передал образец Добровольной антидопинговой ассоциации 30 декабря в Лас-Вегасе, где он тренировался, и, согласно письму VADA, получил положительный результат в среду, он был отправлен команде Сергея Ковалёва и другим участникам мероприятия с описанием подробностей положительного теста»,— сообщает BoxingScene.

На провал допинг-теста уже отреагировали представители Сергея Ковалева. По словам промутера челябинского боксера Кэти Дувы, команда «Крашера» запросит вскрытие пробы Б сразу после проверки спортивных добавок.

«VADA была привлечена к тестированию перед этим боем по его настоянию, точно так же как и для почти всех боев, что он проводил в последние несколько лет. Он утверждает, что не принимал сознательно никаких запрещенных препаратов. Мы договорились, что его спортивные добавки будут проверены на содержание запрещенных веществ и запросим вскрытие пробы Б»,— сказала Кэти Дува.

Высказался по ситуации и второй участник боя — Бектемир Меликузиев. Спортсмен отметил, что готов выйти в ринг даже несмотря на проваленный Сергеем Ковалевым допинг-тест.

«Не люблю много говорить, но мне всё равно, не обращаю внимания на результат теста. Просто приведите его в ринг. Давайте сделаем этот бой невзирая ни на что»,— сказал боксер.

Отметим, до боя появлялась информация, что поединок между Сергеем Ковалевым и Бектемиром Меликузиевым может быть перенесен из Москвы в США. Станет ли допинг-тест челябинца причиной отмены поединка, в настоящий момент неизвестно. Добавим, последний раз «Крашер» выходил в ринг в прошлом году, в бое против Сауля Альвареса. Тот поединок закончился победой мексиканца нокаутом в 11-м раунде.